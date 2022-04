Marcelo Feres explica que convocados irão suprir vagas de licenciados e dos que estão em processos de aposentadorias - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 01/04/2022 11:37

Campos - Os professores substitutos convocados pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes (RJ) têm até esta sexta-feira para se apresentar. Esta é a terceira convocação dos profissionais, que garantiram as vagas através do Processo Seletivo Simplificado. Há muitas faltas, o que leva a uma quarta chamada na próxima semana.

Nesta etapa são 215 profissionais chamados, sendo 75 para ocupar vagas de Professor I e 140 para Professor II. Todos devem se apresentar na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria. Iniciadas no dia 25 de março, as apresentações são feitas de acordo com calendário pré-estabelecido.

Para esta sexta-feira terão de se apresentar os Professores I - 20 horas de Ciências, História, Língua Inglesa e Arte, para verificação de documentos exigidos no edital, assinatura do contrato temporário de trabalho e escolha da unidade escolar dentre as vagas ofertadas.

Segundo a Secretaria de Educação, “ao todo, este ano, foram chamados 466 profissionais para auxiliarem as ações pedagógicas da rede municipal de ensino”. O secretário, Marcelo Feres, lembra que no dia 22 de fevereiro, 172 pessoas foram convocadas e que a segunda convocação aconteceu em 14 de março.

Cerca de 150 convocados não compareceram, sem apresentar justificativas e já está definida mais uma convocação, em data que deverá ser definida ainda nesta sexta-feira. Marcelo Feres explica que "o processo seletivo visa cobrir as faltas de profissionais que se encontram aguardando aposentadoria, de licença maternidade ou médica, readaptação temporária ou com carga horária reduzida para acompanhamento de filho com problema de saúde, por exemplo, dentre outras demandas".