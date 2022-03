A platéia também acabou se manifestando e a sessão foi encerrada mais cedo - Foto/Assessoria

Publicado 31/03/2022 16:08

Campos - Depois de quase dois meses ausente do plenário (visando pressionar a mesa executiva a retomar eleição par o próximo biênio, anulada por causa de irregularidade), a bancada de oposição na Câmara Municipal e Campos voltou a participar das sessões. Com isto, projetos que estavam entre as prioridades, como reajuste da tabela de vencimentos dos professores, foram aprovados, na terça-feira (29). Mas o clima continua “de guerra”.

A decisão da Mesa Diretora – de descontar “seis dias de faltas injustificadas” e declarar perdas de mandatos dos faltosos, “com base no Regimento Interno e na Lei Orgânica do Município – aumentaram o tom das discussões entre oposicionistas e situacionistas. O presidente, Fábio Ribeiro, chegou a ser empurrado por um dos vereadores e abriu procedimento junto à Comissão de Ética.

O reflexo negativo do plenário chegou à platéia, com empurra-empurra, xingamentos e ofensas morais, sendo necessária interferência de policiais militares. Em razão da “falta de clima”, a sessão foi encerrada antes do prazo previsto. “Vamos analisar todos os fatos e tomar as providências que estiverem previstas no Regimento Interno do Legislativo”, adianta Fábio Ribeiro.

O presidente havia marcado uma sessão extraordinária para esta sexta-feira (01), para deliberação de projetos encaminhados pelo gabinete do prefeito, dispondo sobre reestruturação do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e do Plano de Benefícios do Regime Próprio de Previdência. Mas decidiu desmarcar, porque, segundo afirma, há ainda algus pontos a serem definidos com o sindicato da categoria.