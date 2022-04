Wladimir Garotinho alinhava articulações políticas, com vista às eleições deste ano - Foto/Divulgação

Wladimir Garotinho alinhava articulações políticas, com vista às eleições deste ano Foto/Divulgação

Publicado 02/04/2022 14:25

Campos - O “apagar das luzes” para desincompatibilização de quem ocupa cargo público e pretende ser candidato nas eleições 2022 será às 23h59 deste sábado (02), mas o tabuleiro político em Campos dos Goytacazes (RJ) está praticamente formatado, desde o início da semana, dentro da família Garotinho e aliados. A liderança continua nas mãos do ex-governador, no entanto, o prefeito Wladimir aparece como um dos articuladores.

No último dia 29, Garotinho e a filha deputada federal, Clarissa, assinaram no recém-criado União Brasil, com liberdade para fortalecer o partido no interior do Estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, o ex-governador contabilizou saldo da família na vida pública: Deputado estadual, prefeito duas vezes, governador, deputado federal (no caso dele); governadora e duas vezes prefeita (Rosinha); vereadora, deputada estadual, eleita e reeleita à Câmara Federal (Clarissa); deputado federal e prefeito (Wladimir) – 14 mandatos ao todo.

Embora houvesse dúvida quanto ao cargo (governador ou deputado federal), o prefeito de Campos acaba de alinhavar, ao confirmar apoio à reeleição de Cláudio Castro (PSC). Dentro desta formatação, não havendo mudança nas opções nem impedimento legal, Garotinho deverá estar no páreo à Câmara Federal; com isso, Clarissa ficaria com três opções: reeleição, Senado ou Assembleia Legislativa (Alerj).

A força da família Garotinho no cenário político-eleitoral – ainda que contestada por adversários – continua expressiva também “fora de casa”; um dos exemplos é a articulação para candidaturas de aliados – um deles, o advogado e publicitário Mauro Silva, que trocou o PSDB pelo PP, foi exonerado nesta sexta-feira (01) das funções de Relações Institucionais que exercia no Gabinete de Prefeito e entrou na linha de pré-candidatos a deputado estadual.

Mauro Silva tem currículo destacável de confiança junto ao grupo, inclusive na condição de articulador; foi secretário de Comunicação do Estado e de Campos nos governos Rosinha, vereador eleito com mais de 4.600 votos, candidato a vice-prefeito e marketeiro de campanhas eleitorais.

A expectativa era de que o publicitário iria para o Avante, com incumbência de organizar o partido em Campos, porém, ele acabou optando pelo PP – que está no bloco em apoio aos governos federal, estadual e municipal -, em formatação definida por Wladimir Garotinho e o deputado federal Christino Áureo, que concorre à reeleição.

Cuidadoso quanto ao desdobramento do que está exposto, Mauro evita se manifestar, até que haja oficialização do quadro; diz apenas: “faço parte deste grupo político praticamente desde os primeiros momentos, confio na liderança e não abro mão de ser um soldado na defesa dos interesses públicos”.