Os agentes constataram irregularidades na fabricação e apreenderam os produtos Foto SupCom/Divulgação

Publicado 05/04/2022 14:59

Campos - Fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária (VISA) e agentes da Defesa Agropecuária Estadual estão de olhos em produtos de consumo humano vendidos em Campos dos Goytacazes (RJ). Nas ações, que contam com apoio da Polícia Militar, têm sido apreendidos queijos, lingüiças, carnes com qualidades comprometidas.

Os açougues são alvos considerados principais e nesta segunda-feira (04), durante inspeção de rotina, a fiscalização apreendeu 120 kg de produtos impróprios ao consumo – resultados de abates clandestinos - em um açougue na localidade de Saturnino Braga, na Baixada Campista.

Durante o flagrante, as equipes descobriram que a carne bovina comercializada era de abate realizado irregularmente em uma roça nas proximidades. Segundo VISA, o produto era transportado num reboque de madeira aberto, sem qualquer higiene, e o proprietário assumiu a infração.

Além da carne, os fiscais recolheram linguiça, tripa salgada, mel e vísceras bovinas, todos de origem clandestina. As ações acontecem em várias localidades e a Vigilância Sanitária alerta para que o consumidor adquira apenas produtos de origem animal registrados no Sistema de Inspeção Municipal (SIM), Sistema de Inspeção Estadual (SIE) e Sistema de Inspeção Federal (SIF) e Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI).

O estabelecimento foi fechado e o material levado para o Aterro Sanitário. A orientação é para que, em caso de desconfiança da qualidade (ou haja constatação de que a origem seja ilegal) a denúncia deve ser feita através do número (22) 98175-0391 ou por meio de mensagem pelo WhatsApp. “A orientação vale para qualquer caso de produto que esteja foram dos padrões e possam colocar em riscos a saúde do consumidor”, resume a VISA, garantindo que o anonimato é assegurado.