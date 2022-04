A primeira Clínica da Criança de Campos está instalada no prédio da UPH de Guarus - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 06/04/2022 13:24

Campos - Em fase final de acabamento, em espaço que abriga atualmente a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Guarus, a primeira Clínica da Criança de Campos dos Goytacazes (RJ) entrará em funcionamento nos próximos dias, segundo o secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano. A unidade prestará atendimento de emergência 24h, exclusivo para crianças de 0 a 11 anos e 11 meses.

Hirano lembra que o prédio que irá abrigar a Clínica da Criança foi fundado em fevereiro de 1966 e a última reforma ocorreu há 18 anos. “Além de um ambiente lúdico e arejado, a nova unidade terá uma equipe de profissionais altamente capacitados para acolher e tratar dos menores”, adianta o secretário.

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Arthur Borges, afirma que a clínica é um sonho antigo que está sendo realizado, para atendimento exclusivo às crianças. Ele lembra que a UPH de Guarus também prestava atendimento adulto, cujo fluxo foi remanejado para o Hospital Geral de Guarus (HGG), UPH da Saldanha Marinho e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarus.

“Caso precise de atendimento, a pessoa também pode se dirigir a qualquer UBS ou UPH perto de sua residência; todos os clínicos da UPH de Guarus foram remanejados para o HGG”, orienta Arthur Borges. A diretora de gestão das UPHs, Bruna Vassimon, acrescenta: “com o remanejamento do fluxo de atendimento adulto, houve ampliação dos leitos pediátricos na Clínica da Criança, que subiu de sete para 20”.

Vassimon contabiliza que, entre os meses de janeiro e março deste ano, mais de sete mil crianças foram atendidas na Unidade Pré-Hospitalar de Guarus; “o mês de março foi o que registrou maior movimento, com 2.660 atendimentos, seguido por janeiro, com 2.613 e fevereiro, 1.734”, concluiu.