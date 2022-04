Conforme as ilustrações demonstram, o golpista utiliza o SMS, através de um número de São Paulo - Foto/Divulgação

Publicado 05/04/2022 19:46 | Atualizado 05/04/2022 19:53

Campos - Um golpe que teria surgido em 2019 está circulando novamente, através de mensagens SMS, depois de um recuo no período mais intenso da pandemia de Covid-19.A estratégia visa furtar dados de clientes de bancos.Na semana passada, algumas pessoas em Campos dos Goytacazes (RJ) denunciaram terem sido vítimas dos golpistas. Um dos personificados foi o Banco do Brasil (BB), usado como “mote” na proposta da “troca de pontos” de um programa de fidelidade da instituição financeira.O modus operandi é o mesmo desde quando o golpe surgiu: mensagem curta de texto, geralmente de número com DDD 11 (São Paulo), informando que o destinatário possui uma determinada quantidade de pontos no programa. Daí em diante busca informações até conseguir dados pessoais e bancários da “vítima” e consolidar o golpe.Em um dos casos, ocorrido no último dia 28 com um cliente da agência central do BB em Campos, o golpista se deu mal; por ter gerado desconfiança, a senha do cliente acabou sendo bloqueada; o mesmo teria ocorrido com mais duas pessoas, envolvendo agências diferentes.Segundo o jornal foi informado, o golpe ocorre em nível nacional e a Polícia Federal (PF) já estaria investigando. Já o Banco do Brasil, em mensagem encaminhada aos clientes, alerta: “caso tenha clicado no link e informado seus dados, efetue a troca das senhas bancárias o mais breve possível”. E ressalta: “os SMS enviados pelo Banco do Brasil, são exclusivamente do número 4004-0001”.Outra orientação do BB é: “sempre que receber mensagens suspeita, encaminhe a foto da mensagem (contendo a mensagem e contendo o número do telefone que enviou a mensagem suspeita) para o e-mail: [email protected] ”.