Delegada Natália Patrão diz que as investigações estão em curso e a direção da escola será ouvida Foto/Divulgação

Publicado 09/04/2022 13:45

Campos - “Pode ter sido brincadeira de mau gosto, molecada de estudante ou algo mais preocupante; é preciso apurar e não creio que seja difícil se chegar ao autor”. A observação de um pai de aluno do Colégio Estadual Nilo Peçanha, tradicional em Campos dos Goytacazes (RJ), é focada em frase encontrada em um dos banheiros da instituição que diz: “Massacre dia 13. 08:50”.

O assunto foi parar na 134ª Delegacia de Polícia do Centro, encaminhado pela direção do colégio, que, em nota, comunica: “fizemos a ocorrência e solicitamos apoio policial; acreditamos ainda internamente que se trata de uma brincadeira de mau gosto, porém, não daremos margem para dúvidas”.

A delegada Natália Patrão explica que o fato foi registrado de forma on-line: “a Delegacia de Polícia oficiou a Secretaria de Educação Estadual, a qual confirmou recebimento do e-mail; ouviremos a direção e daremos apoio operacional e preventivo na data proposta na ‘ameaça’, bem como em qualquer outra necessidade”, resume a autoridade.

A Secretaria de Educação do Estado (Seeduc-RJ) se manifesta, afirmando que todas as providências cabíveis foram tomadas.

“Seeduc-RJ ressalta que as direções das unidades escolares são orientadas a realizar ações pautadas no diálogo e na conscientização dos alunos, tendo como objetivo o bom convívio dentro da dependência escolar e, também, no âmbito social”. Desde a última quarta-feira (06) o assunto é repercutido nas redes sociais e, segundo comentários, “teria ocorrido em outras escolas recentemente, sem que houvesse concretização”.

Apesar da preocupação demonstrada por vários alunos e pais, alguns levam “na esportiva” e fazem até piada; um deles diz: “isso pode ter sido coisa de algum flamenguista revoltado por ter perdido o título carioca para o Fluminense”. No entanto, a polícia está apurando e a direção informa que reforçou a vigilância.