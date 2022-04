Wladimir Garotinho explica que "projeto já previa a criação de um fundo de desenvolvimento" - Foto/Divulgação

Campos – Autor, quando deputado federal, do Projeto de Lei (PL) que altera a classificação climática, tornando semiárido o clima de 22 municípios do Norte/Noroeste Fluminense, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, avalia a aprovação recentemente do texto, com substitutivo do relator Felício Laterça.

O prefeito comenta: “sou autor do projeto original, que buscava reconhecer as características climáticas de Campos e municípios vizinhos como semelhantes às do Nordeste do Brasil, objetivando, com isso, garantir linhas de crédito para toda a cadeia produtiva agrícola, amenizar prejuízos sofridos por nossos produtores rurais e incentivando a expansão do agronegócio e a geração de emprego e renda”.

Wladimir lembra que o texto original do projeto foi elaborado a partir de estudo técnico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), prevendo a classificação das Mesorregiões do Norte e Noroeste Fluminense como semiáridas e atestando a afetação dos municípios diretamente pela frequente falta de chuvas.

“O projeto já previa a criação de um fundo de desenvolvimento”, diz o prefeito, acentuando que no texto substitutivo foi incluída a restrição de aportes públicos no fundo e criado o chamado Fundo Garantia-Safra: “como a comissão especial da Câmara é constituída, em sua maioria, por parlamentares do estado do Rio, acreditamos que não haja necessidade de o texto passar pelo plenário da Câmara e seja encaminhado diretamente para o Senado”.

Clarissa já avaliou a aprovação do PL 1440 por mais de uma vez. Agora, a parlamentar reforça a análise de Wladimir Garotinho: “é um dos mais importantes projetos já criados para o Norte e Noroeste Fluminense; mesmo não estando fisicamente na região do semiárido brasileiro, essas localidades possuem características climáticas semelhantes à do semiárido, com índices pluviométricos baixíssimos, isso gera sérios obstáculos para a produção agropecuária”.

A presidente da Comissão Especial da Câmara reafirma não ter dúvidas de que o Senado irá ratificar e o governo federal sancionará o projeto. “Só quem vive numa região onde as condições se tornaram tão adversas sabe das dificuldades que os setores produtivos enfrentam para seus projetos; na região canavieira do Norte e Noroeste Fluminense chove menos do que na região canavieira do Nordeste brasileiro", detalha.