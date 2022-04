Leonardo Castro defende que agora é hora de trabalhar e fomentar a economia do município - Foto/Divulgação

Publicado 13/04/2022 14:54 | Atualizado 13/04/2022 19:03

Campos - As lojas do comércio do município estão autorizadas a funcionarem nesta quinta-feira (14) e nos dias 22 e 23 de abril, conforme convenção entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados do Comércio.

A informação é da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic). “Agora é hora de trabalhar e fomentar a economia”, afirma o presidente da entidade, - Leonardo Castro de Abreu.

“O momento é de aproveitar todo tempo para aumentar as vendas e melhorar o poder de compra, principalmente dos colaboradores do comércio campista, que muitas das vezes recebem comissão nas vendas dos produtos”. Diz o presidente.

Leonardo aponta que empresários e empregados acreditam que “a regularização do salário dos servidores públicos, tanto na esfera estadual como municipal, contribuem para melhorar as vendas”.

O presidente da Acic lembra que no auge da pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2021, o setor do comércio chegou a ficar até 180 dias fechado para conter o avanço do coronavírus.

Na opinião de Paulo Roberto Souza, que é vendedor comissionado em loja de móveis na área do centro, a abertura do comércio nestes dias, pós feriado, contribui realmente para melhorar as vendas e beneficia as lojas e quem nelas trabalha.

“Precisamos melhorar nossas vendas e aproveitar a oportunidade”, defende o comerciário. Ele argumenta: “é um feriado religioso e muitos preferem ficar em casa com a família, assim como o feriado de São Jorge que é Estadual; precisamos atrair a atenção do consumidor”.