O ator Otaviano Martins fará o papel de Jesus Cristo pelo segundo ano consecutivo Foto Divulgação

Publicado 15/04/2022 13:09

Campos - A celebração dos 40 anos de uma das mais antigas encenações da Via Sacra do Brasil acontece nesta sexta-feira (15), em Campos dos Goytacazes (RJ). Trata-se da “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo”, com início previsto para as 20h30, no Teatro Municipal Trianon.

A encenação será do Grupo de Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro, com entrada franca. Quem desejar poderá doar, na entrada do foyer, absorventes íntimos, que serão utilizados na campanha contra a pobreza menstrual.

A realização é do governo municipal, através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), cuja presidente, a professora Maria Auxiliadora Freitas, explica que “a encenação será iniciada com cena da Última Ceia, seguida pelo sacrifício, agonia, julgamento e condenação de Jesus”.

A presidente destaca que desde 2015, o Grupo de Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro tem o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Município de Campos dos Goytacazes. “Será uma noite de muita emoção, com a participação de talentos da nossa Campos”, afirma, assinalando que a coordenação da montagem é de Dorinha Martins e Duda Oliver.

Pelo segundo ano seguido, o ator Otaviano Martins fará o papel de Jesus Cristo. Dorinha Martins dará vida a Maria, enquanto Pedro Fagundes viverá Caifás, acompanhado de Wilson Heindelfeder (Pilatos) e Rodri Mendes (Herodes/Judas).

O elenco terá, também, as participações de Pedro Carneiro, Eliana Carneiro, Leandra Nicolau, Cida Melo, Ramine Pereira, Rossini Reis, Patricia Mothé, Miryam Carneiro e Jenaina Martins. As Mulheres Santas serão vividas por Genilce Machado, Barbara Helena, Juliana Silva e Valéria Lourenço.

Além de outros atores, Gildo Henrique, Fabricio Simões, Marco Antônio Barreto, Valdiney Mendes, Glaucier Arly, Ademilson Machado e Genibeldo Moreira, darão vida aos Sacerdotes. “O Núcleo de Dança do Ventre Eluana Souza, fará uma participação especial na montagem, com as dançarinas Patricia Bastos, Tainá Souza, Eluana Souza e Jovana Anacleto”, acrescenta Auxiliadora Freitas.