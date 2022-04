Valorização de músicos e bandas locais do gênero é o objetivo do evento - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 20/04/2022 10:13

Campos - A partir desta quarta-feira (20), até domingo (24), a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL) inscreve bandas com propostas para compor a programação do Dia do Rock Goitacá. O evento está previsto para o dia 7 de maio, na Praça Rio Branco (Jardim do Liceu), a partir das 13h, em Campos dos Goytacazes (RJ).

Os procedimentos estão publicados no Diário Oficial do Município de segunda-feira (19) e prevê que estão disponíveis vagas para seis bandas, pelo cachê de R$ 3.000,00 para cada. O resultado final será publicado no dia 3 de maio. A publicação aponta também que as apresentações musicais serão autorais.

A presidente da FCJOL, Maria Auxiliadora Freitas, destaca que o Dia do Rock Goitacá é um evento cultural anual, assegurado pela lei municipal n° 8479, de 09 de outubro de 2013, da própria, quando vereadora; “é voltado à valorização de músicos, compositores e bandas locais do gênero artístico/musical Rock and Roll e suas vertentes”, diz.

Auxiliadora explica que a data é celebrada desde 2014, em homenagem ao saudoso músico e compositor, Luiz Ribeiro, que fazia aniversário no dia seis de maio. “O evento principal do Dia do Rock Goitacá possuiu, em todas as edições, uma formatação bem abrangente, com o propósito de levar cultura e entretenimento com manifestações artísticas de diversas naturezas”.

“O presente procedimento tem por objeto a realização de apresentações musicais autorais do gênero rock por bandas exclusivamente municipais”. Segundo ainda Auxiliadora Freitas, o processo de cadastro visa garantir os princípios da legalidade, publicidade, e eficiência, com transparência, oferecendo oportunidade a todos.

Os critérios estão publicados no portal da prefeitura e resumem que “poderão participar das inscrições Pessoas Físicas ou Entidades Culturais obrigatoriamente representadas por Empresário Exclusivo, em atendimento ao Art. 25, III da Lei n°. 8.666/93, com inscrição devidamente homologada no Cadastro Municipal de Entidades de Natureza Cultural (CEC)”.