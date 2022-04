O posto da PRF em Campos fica na BR-101, no trecho em direção ao Rio de Janeiro - Foto PRF/Divulgação

Publicado 19/04/2022 19:06

Campos - Com reforço no policiamento ostensivo e preventivo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (21) a Operação Tiradentes, cobrindo o “feriadão” até domingo (24). A informação é da delegacia do órgão em Campos dos Goytacazes, que atua nas rodovias BR-101 e BR-356, em áreas que abrangem municípios do Norte/Noroeste Fluminense e Região dos Lagos.

Durante a operação, a PRF explica que policiais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com as estatísticas. “No período do feriado há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência no trânsito”.

Na nota encaminhada à imprensa, a assessoria de comunicação da PRF assinala que a operação envolverá o efetivo em atividades operacionais e administrativas em todo o estado do Rio de Janeiro. “Durante a operação serão priorizadas ações preventivas para a redução da violência nas rodovias federais”.

Os principais focos das ações apontados serão excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças e às ultrapassagens indevidas. Também estão previstas fiscalizações de motocicletas.

Dentro da estratégia definida de educação para o trânsito, a PRF visa à redução de acidentes; para tanto, promoverá ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. “Os condutores serão convidados a assistir vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas”.