Imunização teve início dia quatro de abril atende idosos com 60 anos ou mais nesta etapa Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 19/04/2022 18:00

Campos - Iniciada no dia quatro de abril, a campanha de vacinação contra a gripe em Campos dos Goytacazes (RJ) abre mais uma o frente nesta quarta-feira (20), com a inauguração do Centro de Saúde de Guarus, no bairro Jardim Carioca. A imunização será das 9h às 16h, inclusive nos outros 18 postos em várias localidades.

A Secretaria de Saúde explica que, nesta primeira etapa, podem receber a vacina contra a gripe os idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde, independentemente da idade. “Os profissionais da saúde devem, também, atualizar a caderneta de vacinação caso não tenham tomado as duas doses da vacina contra o sarampo”.

Até esta terça-feira, o município já aplicou 5.273 doses da vacina. Desde o início da campanha contra a gripe. O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Charbell Kury, orienta que não é preciso esperar um intervalo de seis meses ou um ano para tomar a vacina da gripe que está sendo oferecida em 2022.

“Mesmo quem tomou a vacina no final do ano passado ou até 31 de janeiro deste ano, deve voltar ao posto de saúde para uma nova imunização”, afirma o subsecretário. Ele resume que “a Influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade”.

Charbell diz ainda que a vacina aplicada na campanha deste ano é eficaz contra as cepas tipo B, H1N1 e H3N2, essa última do subtipo Darwin, responsável pelo surto de gripe no ano passado. Diferente da de 2021 é considerada fundamental por conta da variação dos subtipos de Influenza circulantes no Brasil, que mudam todo ano.

A única contraindicação é para pessoas que têm alergia severa a ovo, orienta o médico, destacando: “para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão de vacina; o trabalhador da saúde deverá apresentar também o registro profissional”.