Na inauguração da Clínica, o prefeito Wladimir aponta a unidade como referência - Foto César Ferreira/SupCom

Na inauguração da Clínica, o prefeito Wladimir aponta a unidade como referência Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 21/04/2022 15:35

Campos - Considerada referência no interior do Estado do Rio de Janeiro, a Clínica da Criança, inaugurada nesta quarta-feira (20) em Campos dos Goytacazes reforça as alternativas de atendimentos ao público-alvo, de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. São 20 leitos disponíveis, mesmo número do Centro Pediátrico do Hospital Plantadores de Cana (HPC), que será ampliado e passará a contar com 30 no total.

O novo espaço está localizado onde funcionava a antiga Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Guarus. O prefeito Wladimir Garotinho avalia que, a partir de agora, são 50 leitos na região central de Campos, incluindo Jardim Carioca, em Guarus, e o HPC, na área central. “São 50 leitos de emergência pediátrica para as crianças de Campos. A porta de entrada passa a ser na Clínica da Criança e no Hospital Plantadores de Cana”.

Wladimir enfatiza que, havendo algum caso mais grave, de internação, será encaminhado para o Hospital Geral de Guarus (HGG). “A unidade será uma referência em pediatria para toda a região; a clínica não é a única, já que o Pronto Socorro pediátrico, anexo ao HPC, também possui 20 leitos e atende 24h, em sete dias da semana”.

“A Clínica da Criança é um compromisso nosso com as mães do município que buscavam atendimento pediátrico e não tinham onde encontrar a sua referência e agora têm”, afirma Wladimir que orienta: “portanto, se tiver problema com seu filho, já sabe onde buscar e encontrar atendimento”.

Ao ressaltar que a nova clínica “é um atendimento, não só para a população de Guarus, mas para toda Campos”, o vice-prefeito, Frederico Paes, comenta que acaba de ser criada uma referência de atendimento pediátrico no município. Apesar da inauguração da Clínica da Criança, Paes garante que a pediatria no Hospital Geral de Guarus (HGG) não será fechada.

“É importante dizer isso, que continuaremos com os leitos lá, porém, para internação. Na Clínica vai ser exclusivamente atendimento emergencial; a porta de entrada, ou seja, a referência que os pais terão para atendimento a seus filhos e para o nosso Hospital Plantadores de Cana também”, resume o vice-prefeito.

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, explica que “a Clínica da Criança é uma porta aberta 24h, com cinco pediatras todos os dias, de segunda a segunda, ininterrupto, para que possamos dar segurança e assistir a nossa população, além do Pronto Socorro Pediátrico no Hospital Plantadores de Cana”.