Os estudantes da rede municipal se empolgaram com palestras sobre a via militar - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 23/04/2022 14:13

Campos - Estudantes da rede pública municipal de Campos dos Goytaczes (RJ) estão sendo incentivados a pesquisarem mais sobre o Exército Brasileiro, cujo dia foi comemorado na última terça-feira (19). Segundo a Subsecretária de Educação Ciência e Tecnologia, Rita Abreu, o objetivo é aprender ainda mais sobre atuação da instituição junto à comunidade.

Durante a semana, a 2ª Companhia de Infantaria de Campos realizou palestras e demonstração de equipamentos, de forma simultânea em escolas municipais, ministradas pelo aspirante a Oficial, Caio Oliveira, e o Terceiro Sargento, Leonardo Nogueira Figueiredo, repassando aos alunos conhecimentos sobre o funcionamento do Exército.

Além do dia a dia da corporação, os valores, patriotismo e como ingressar nas Forças Armadas, houve abordagens a respeito da atuação do Exército durante a pandemia de Covid-19 e na construção de estradas; também, foram feitas demonstrações dos equipamentos utilizados no campo.

Na avaliação da subsecretária, “foi muito gratificante presenciar os olhares atentos e a curiosidade de alunos, quando os palestrantes explicaram sobre as possibilidades de ingresso à Instituição e a contribuição à sociedade”. Outras atividades do mesmo nível deverão ser programadas.

Os militares ficaram impressionados com o interesse dos estudantes, demonstrado pelas Forças Armadas. A proposta apontada por eles foi estimular entre os alunos a prática do civismo e da cidadania por meio de integrantes da corporação e apresentar aos alunos informações sobre a carreira militar.

Cristiane Monteiro, diretora de uma das escolas (Amaro Prata Tavares, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos) acredita que palestras como essas sejam importantes para o futuro dos estudantes: “eles podem descobrir uma nova profissão, uma alternativa para crescerem e aprenderem coisas novas”.