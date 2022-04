Cálculos da Firjan apontam quadro favorável para municípios da Bacia de Campos - Foto Petrobras

Publicado 23/04/2022 12:03

Campos - A Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) liberou nesta sexta-feira (22) os repasses mensais de royalties de abril; comparados com o mês de março, houve uma redução média de 8% nos valores em comparação com o mês de março.

Nos cofres de Campos dos Goytaczes (RJ) entraram R$ 45 milhões, contra R$ 52,63 milhões arrecadados em março, uma queda de 13,6%. Já São João da Barra foi o único município que teve aumento no faturamento, de R$ 16,98 milhões para R$ 17,7 milhões, 4,5% a mais, em razão de o município ter sido enquadrado como Detentor de Instalação de Embarque e Desembarque.

De acordo com cálculos da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), já considerando recentes aumentos do barril e as variações de câmbio ao longo do mês, “o estado do Rio de Janeiro, que recebeu perto de R$ 8 bilhões em royalties em 2021, poderá receber mais de R$ 14 bilhões, um crescimento próximo de 85%”.

Pelos cálculos apresentados, a entidade aponta que também os municípios da Bacia de Campos “poderão ter um acréscimo na arrecadação de royalties na mesma ordem de grandeza do estado, ou seja, mais de R$ 15 bilhões”, esclarece o presidente em exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Na opinião de Karine Fragoso, gerente de Petróleo, Gás e Naval da federação, “esses valores são fundamentais para a economia do estado e dos municípios”; porém, ela alerta que “não se deve esquecer que esse mercado é cíclico, com altos e baixos, conforme a produção e a conjuntura internacional”.