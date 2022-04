Clarissa articulou o evento visando aproximar prefeitos do governo federal - Foto Divulgação

Publicado 21/04/2022 16:16

Campos - A ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, estará em Campos dos Goytacazes (RJ) no próximo dia 28, para um mutirão, no qual apresentará projetos da pasta a secretários e prefeitos de 22 municípios do Norte/Noroeste Fluminense. A informação é da assessoria da deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil), que articulou o evento.

O mutirão acontecerá no Teatro Municipal Trianon e já tem garantida também a presença de secretários do ministério; o horário será definido no início da semana. Segundo Clarissa, o objetivo do encontro é apresentar às prefeituras locais os programas disponíveis pelo governo na área”.

A parlamentar destaca que atualmente, o ministério tem mais de 70 ações e programas dentro de 15 áreas de atuação, entre elas: mulheres; criança e adolescente; juventude; pessoa idosa; pessoa com deficiência; e vítimas de violações de direitos.

“É a oportunidade que teremos de levar programas sociais para as cidades do Norte e Noroeste Fluminense”, diz Clarissa, que acentua: “essa aproximação dos prefeitos com o governo federal, através da interlocução do nosso gabinete, é essencial para o desenvolvimento do interior; continuaremos trabalhando nesse sentido”.

A ministra Cristiane Britto assumiu há três semanas, no lugar de Damares Alves. O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos é responsável pela articulação interministerial e intersetorial das políticas de promoção e proteção dos Direitos Humanos no Brasil.

Um dos ministérios que compõem o gabinete executivo do governo federal, o órgão trata ainda da formulação de políticas e promoção de ações voltadas aos direitos do idoso, da cidadania de pessoas com deficiência, dos negros, da criança e do adolescente, das mulheres e da população LGBTQ.