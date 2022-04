João e Maria tomaram a quarta dose tranquilamente, sem que acontecessem reações - Foto/Divulgação

João e Maria tomaram a quarta dose tranquilamente, sem que acontecessem reações Foto/Divulgação

Publicado 22/04/2022 18:22

Campos - Ainda que o mundo continue assustado pela Covid-19 e haja resistência de muitas pessoas às vacinas (responsáveis pela redução do número de casos), a necessidade de conscientização de parte da população para as medidas preventivas continua na pauta do dia.

No entanto, não é por falta de exemplos positivos e dois deles acabam de ser registrados em Campos dos Goytacazes (RJ), onde um casal de idosos demonstra consciência sobre a necessidade e importância da imunização.

A constatação aconteceu nesta semana e os protagonistas são João Fernandes de Souza (105 anos de idade) e a esposa, Maria da Penha Campos Fernandes (100 anos), moradores do bairro Turfe Clube; ambos receberam a segunda dose de reforço (4ª dose) na Fundação Municipal de Esportes.

João e Maria são casados há 77 anos e foram levados ao local de vacinação pela filha, a aposentada Maria Coeli Fernandes Ribas, 71 anos.

“Em nenhum momento, eles pensaram em não tomar a vacina”, afirma a filha, ressaltando que os pais são lúcidos e sabiam que a quarta dose já estava disponível para a idade deles”.

O casal foi vacinado tranquilamente, sem esboçar nenhum efeito colateral, a exemplos do que ocorreu quando ambos tomaram as demais doses. Pessoas próximas do local onde os idosos receberam o “reforço vacinal” chegaram a se emocionar, considerando o fato dois exemplos de respeito à própria saúde e a do próximo”.

A Secretaria Municipal de Saúde continua disponibilizando a 4ª dose para todos os idosos com 80 anos ou mais, com intervalo mínimo de quatro meses a contar do primeiro reforço (3ª dose). No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacina contra a Covid-19 e comprovante de residência.

“Além dos idosos, todos os imunocomprometidos acima de 18 anos que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional) administrada há quatro meses, também devem receber a 4ª dose”. O secretário Paulo Hirano chama atenção para a importância das pessoas se vacinarem contra a possibilidade de a pandemia voltar a prosperar.