A carreta ficou sobre os dois carros de passeio que ficaram totalmente destruídos Foto/Divulgação

Publicado 26/04/2022 16:51

Campos - Um morto e três feridos em grave acidente na manhã desta terça-feira (26), no km 82 da BR-101, próximo da localidade de Ibitioca, em Campos dos Goytacazes (RJ). Motorista teria perdido a direção em uma curva e carreta que transportava folhas de papel A4 tombou sobre um Focus e uma Peugeot 208.

Segundo informações no local do acidente, o motorista da carreta havia saído da Bahia, pegou a carga no Espírito Santo e seguia para Porto Alegre; ao passar por uma curva, o caminhão tombou sobre os dois veídulos, um Focus prata (cujo motorista morreu) e o modelo Peugeot 208 prata, onde havia dois homens.

Até a publicação desta matéria, as identificações das vítimas, nem a causa do acidente, haviam sido reveladas, mas as equipes da Arteris Fluminense e do Corpo de Bombeiros que estiveram no local informaram que o motorista da carreta pode ter perdido a direção na curva.

Durante parte da manhã, o tráfego teve de ser desviado, com veículos no sentido Espírito Santo passando pela pista em direção sul e quem ia ao sentido Rio de Janeiro tendo que utilizar acostamento.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para liberar o local e encaminhar a vítima fatal para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos. Já os três feridos (um deles em estado grave) foram socorridos para o Hospital Ferreira Machado.