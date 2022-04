Os convocados devem se apresentar à Coordenação de Gestão de Pessoas da Seduct - Foto Wellington Rangel/Divulgação

Publicado 27/04/2022 12:44

Campos - A partir desta quarta-feira (27), até o dia dois de maio, professores classificados através do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital 12/2021, convocados na última segunda-feira (25) pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes (RJ) devem se apresentar para assinatura de contrato.

A convocação é a quinta e segue o seguinte calendário: professor II - 25 horas – do número 525 ao 605 da lista (dia 27/04); do número 606 ao 685 da lista (28); todos os professores I - 20 horas de Língua Portuguesa e Matemática (29); todos os professores I de Geografia, Ciências, História e Arte (02/05).

A lista dos convocados e as datas para se apresentarem foi publicada na Portaria 42/2022 do Diário Oficial do município. Todos devem se apresentar à Coordenação de Gestão de Pessoas da Seduct, às 9h, nas datas informadas no calendário.

Na oportunidade, haverá verificação de documentos exigidos no edital, assinatura do contrato temporário de trabalho e escolha da unidade escolar dentre as vagas ofertadas. O número significativo de convocados anteriores que não compareceram ou desistiram do Processo Seletivo é apontado como uma das justificativas para a nova convocação.

O secretário Marcelo Feres aponta também a necessidade de preencher as vagas dos professores que estão de licenças, readaptados e aposentados. “O processo seletivo visa cobrir as faltas de profissionais que se encontram aguardando aposentadoria, de licença maternidade ou médica”.

“Há também os casos de readaptação temporária ou com carga horária reduzida para acompanhamento de filho com problema de saúde, por exemplo, dentre outras demandas”, ressalta o secretário. Para a assinatura do memorando, os professores devem apresentar originais e cópias dos documentos especificados no edital.

A secretaria lembra que as exigências são: carteira de Identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, certificado de reservista (para o sexo masculino), número de PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência, comprovante de vacinação com pelo menos duas doses contra a Covid 19.

Devem ser apresentados, ainda: certificado de conclusão de curso de licenciatura na área de classificação para Professor I - 20 horas, certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior ou Normal Médio para Professor II - 25 horas.