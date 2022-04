Felício Laterça diz que conversa com prefeitos e vereadores, para entender demandas - Foto Agência Câmara

Felício Laterça diz que conversa com prefeitos e vereadores, para entender demandas Foto Agência Câmara

Publicado 30/04/2022 15:01

Campos - Através de emendas parlamentares, o deputado federal Felício Laterça (PP-RJ) acaba de conseguir recursos extras (um total de R$ 2 milhões 250 mil) para quatro municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do parlamentar, Campos dos Goytacazes foi contemplado com R$ 600 mil, direcionados à área da assistência social.

“Já Bom Jesus do Itabapoana recebeu R$ 400 mil, verba que será destinada para o custeio de Unidades de Pronto atendimento (UPAs) e Postos de Saúde”. Itaocara também foi contemplado, com R$ 500 mil destinados ao custeio de Unidades de Pronto atendimento (UPAs) e Postos de Saúde.

A assessoria aponta ainda Bom Jardim entre os beneficiados, com R$ 750 mil; “a verba será usada para o custeio de UPA’s e Postos de Saúde. Não é a primeira vez que o município tem verba através do deputado; há alguns meses, a APAE recebeu R$ 100 mil para a aquisição de alguns equipamentos”.

Nascido em Campos, o deputado argumenta que os valores direcionados à área de saúde podem ser usados em aparelhamento de Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hospitais e, também, para compras de insumos e ambulância.

“Nosso mandato tem o objetivo de conhecer a realidade e as necessidades dos municípios do estado do Rio de Janeiro”, diz Laterça, acrescentando: “então, conversamos com prefeitos e vereadores, para entender as demandas e fazer o devido investimento”.