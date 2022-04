Contra Covid-19, após as 20h o frasco será aberto para cada grupo de cinco pessoas - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 30/04/2022 11:23 | Atualizado 30/04/2022 11:28

Campos - Paralelo ao Dia D contra gripe (para crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde) e sarampo (menos para idosos), das 0h às 15h deste sábado (30), a Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RI) programou a vacinação contra a Covid-19.

No entanto, no caso da Covid-19 segue disponível para a população com idade igual ou superior a cinco anos, das 18h às 22h, também neste domingo (01), com a seguinte observação: após as 20h não havendo frasco aberto, a aplicação será realizada a cada grupo de cinco pessoas.

A programação aponta que na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Guarus será aplicada a primeira dose da vacina para crianças de 5 a 11 anos e também a segunda dose da Pfizer para os menores que receberam a 1ª dose há oito semanas, ou seja, 2 meses.

Todas as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis legais. Pessoas com 12 anos ou mais também podem ser vacinadas com a primeira dose nas UPH’s Travessão, Saldanha Marinho, Ururaí e Farol de São Tomé.

A secretaria observa que, “nesses mesmos locais serão aplicadas a 2ª dose da AstraZeneca para quem tomou a 1ª dose até o dia 18 de março e a CoronaVac para quem recebeu a 1ª até o dia 04 de abril, já a vacina da Pfizer adulto continua suspensa’.

Também devem ser observados que a terceira dose é para as pessoas com 18 anos ou mais e que tenham recebido a 2ª dose há quatro meses; enquanto a quarta é destinada para idosos acima de 80 anos e que tenham recebido a 3ª dose há quatro meses.

Outro ponto ressaltado é que, para receber a 1ª dose será preciso apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e, no caso de criança e adolescente, a caderneta de vacinação; “quem vai tomar a 2ª, 3ª e 4ª dose deve apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19, documento com foto e CPF”.