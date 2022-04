Cada agente atua anotando focos de proliferação e orientando sobre como evitá-los - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 29/04/2022 17:40

Campos - Identificar potenciais criadouros e eliminar focos do Aedes aegypti - responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya – é a proposta do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em Campos dos Goytacazes (RJ). Para tanto, o órgão preparou um cronograma de mutirões de limpeza que serão realizados durante os próximos 50 dias.

A estratégia começou a ser adotada nesta sexta-feira (29), no bairro São Salvador, com agentes de combate às endemias percorrendo imóveis residenciais, comerciais, terrenos baldios e espaços públicos para orientação à população quanto aos cuidados para evitar a proliferação do mosquito.

As ações consistem também em recolher inservíveis, colocar tela em caixa dágua e aplicação de larvicida, quando necessário, além de bloqueio aeroespacial com bomba costal. “Nosso objetivo é vistoriar mais de 13 mil imóveis em oito bairros e eliminar o maior número possível de criadouros do mosquito”, afirma o diretor do CCZ, Carlos Morales.

Morales explica que os mutirões serão realizados nos bairros que apresentaram alto índice de infestação durante o LIRAa (Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti). “Os mutirões serão realizados uma vez por semana; nos bairros não contemplados serão mantidas as visitas domiciliares de rotina”.

Segundo ainda o diretor, mais uma vez foram identificados que 80% dos focos estão dentro dos imóveis: “por isso, buscamos orientar para necessidade dos moradores de manter suas casas, quintais e ruas livres de recipientes que acumulam água e, consequentemente se transformem em criadouros do mosquito”.