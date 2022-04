A prefeitura antecipou os salários como forma, também, de homenagear os servidores - Foto César Ferreira/SupCom

A prefeitura antecipou os salários como forma, também, de homenagear os servidores Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 28/04/2022 19:02

Campos - O pagamento de todos os servidores públicos de Campos dos Goytacazes (RJ) foi antecipado para esta sexta-feira (29). “Com isso, os funcionários e colaboradores da Prefeitura de Campos irão celebrar o 1º de maio, Dia do Trabalhador, com o salário na conta”, justifica o prefeito Wladimir Garotinho; ele assinala que a folha é referente ao mês de abril e representa uma injeção de R$ 110 milhões na economia do município.

Pelo calendário da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, o pagamento deste mês seria efetuado no quinto dia útil (06 de maio) do mês subsequente. Na mesma folha, também está previsto o início da equiparação salarial dos profissionais da Educação ao piso nacional, além dos passivos de férias e as rescisões de contratos temporários que terminaram entre 2017 e 2021.

“Sempre que possível, antecipamos o pagamento em datas comemorativas para aquecer o comércio da nossa cidade”, afirma o prefeito, ressaltando a importância de antecipar o pagamento também como forma de homenagear os servidores pelo 1º de Maio. O secretário de Administração, Wainer Teixeira, destaca que “o pagamento dos servidores vem sendo efetuado regularmente, desde o início da gestão de Wladimir Garotinho”.

“Além de servidores estatutários, aposentados e pensionistas, também, receberão nesta sexta-feira os cargos comissionados e prestadores de serviço do Regime de Pagamento Autônomo (RPA)”. Wainer lembra que “no ano passado, 15 folhas de pagamento foram efetuadas, incluindo o que foi deixado em atraso pela gestão passada”.

Na opinião do secretário, “o pagamento em dia dos servidores permite que façam o planejamento familiar e também aquece a economia, porque são mais de R$ 95 milhões circulando no comércio e outros setores do município, além de contribuir para a manutenção de postos de trabalho em toda cadeia produtiva”.