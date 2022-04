Foram constatados indícios de adulteração dos sinais identificadores do veículo - Foto PRF/Divulgação

Publicado 28/04/2022 14:14

Campos - Responsável pela área que começa no km 214 da BR 101, ponte sobre o rio Aldeia Velha (em Silva Jardim) e vai até o km 0, na divisa com o Espírito Santo (além de treco da BR-356), a Delegacia da Polícia Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de registrar a recuperação de mais um veículo furtado no mês.

O fato ocorreu no km 27 da BR 101, por volta das 22h15, no município, quando a equipe realizava procedimento de fiscalização no trecho. “Os policiais tiveram a atenção voltada para o VW Saveiro Cross, cor azul, conduzido por M. J. S. de N; o veículo foi abordado na altura do km 48, próximo à barreira fiscal do estado, com o apoio da guarnição da Polícia Militar”, informa a Assessoria de Comunicação (Ascom) da PRF.

Segundo ainda a nota, ao consultar os sistemas da PRF, os policiais constataram haver um registro de Roubo/Furto, além de averiguarem indícios de adulteração dos sinais identificadores do veículo. “O condutor alegou ter adquirido o carro por um aplicativo de vendas de automóveis, sem, contudo apresentar qualquer comprovação da transação”.

A partir de então, a Ascom conclui que “o motorista foi encaminhado à presença da autoridade policial, na 146ª Delegacia de Polícia Civil, em Campos, para as providências e esclarecimentos necessários”. O caso ainda está em processo de investigação.

Além da extensa área da BR-101, a PRF/Campos atua na BR 356, do km 0 (divisa com Minas Gerais) até o km 187, em São João da Barra; “todos os municípios permeados pelos trechos citados estão dentro de nossa área de atuação”, explica a assessoria.

No quadro geral, o órgão é responsável pela fiscalização e policiamento de mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais e áreas diversas de interesse da União. “Para isso, a PRF utiliza de diversas viaturas, atuando também em parceria com outras instituições como Ministério do Trabalho, Receita Federal, e Polícia Militar”.