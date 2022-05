Wainer Teixeira (centro) afirma que além do mensal, são pagos direitos trabalhistas - Foto César Ferreira/SupCom

Wainer Teixeira (centro) afirma que além do mensal, são pagos direitos trabalhistas Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 03/05/2022 16:30

Campos - Até o mês de agosto, cerca de duas mil rescisões de servidores deverão ser pagas, afirma o secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira. Ele adianta que no pagamento do mês de maio, serão pagas mais 500 rescisões.

Entre as programações estão aposentadoria contratos temporários que terminaram entre 2017 e 2021, entre outras. “Ao todo, já pagamos R$ 6 milhões em rescisões aos servidores que aguardavam esse pagamento. A previsão é de que, até o mês de agosto, sejam pagas mais duas mil rescisões”, destaca Wainer.

O secretário contabiliza que, com as duas mil rescisões, serão aproximadamente R$ 9 milhões. “Das 1.200 rescisões pagas pela Secretaria de janeiro a abril deste ano aos servidores que já tinham o direito assegurado, 514 foram no pagamento referente ao mês de abril”.

Wainer soma que no total, foram R$ 6 milhões pagos até o momento e, só este mês, R$ 2.573.274,65. “Com isso, além de manter o pagamento mensal em dia, Campos também está pagando direitos trabalhistas; deste total de servidores, a maior parte estava aguardando o direito desde 2017 e 2018”.

A previsão é de que, até agosto, sejam pagas mais duas mil rescisões, totalizando R$ 9 milhões. “Entendemos que o servidor merece respeito tanto em ter seus pagamentos em dia como em ter esses direitos assegurados, como as rescisões, as férias, entre outros que não vinham sendo pagos até 2020”.

Dados expostos pelo secretário demonstram que a prefeitura disponibilizou R$ 30 milhões para o pagamento do passivo de férias dos servidores municipais que estão com até cinco férias vencidas. “No pagamento referente ao mês de abril, liberado na última sexta-feira (29), foi paga a primeira parcela, correspondente a R$ 6 milhões”.

A previsão da secretaria é que, em cinco meses, os passivos de férias sejam pagos em sua totalidade. “Em 2021, a prefeitura colocou os salários em dia, pagando 15 folhas e meia de pessoal, injetando mais de R$ 1 bilhão na economia local”.

Pelas contas de Wainer, somados a este ano, foram mais de R$ 1,4 bilhão até o mês de abril deste ano; “no ano passado, a prefeitura colocou em dia o pagamento dos servidores; além de pagar as 12 folhas regulares, pagou o mês de dezembro e o 13º de 2020; antecipou a primeira parcela do 13º de 2021 e pagou a segunda parcela em dezembro”.

“Também foram pagos auxílios-funeral a familiares de servidores falecidos e os direitos dos falecidos, totalizando R$ 1,4 milhão”, lembra ainda o secretário, acrescentando: “também foi iniciado na sexta-feira o pagamento da equiparação salarial ao piso nacional do magistério; estão sendo beneficiados mais de três mil professores da ativa e mil aposentados e pensionistas que hoje estão inativos pela regra de paridade e que ainda não recebiam o piso nacional”.