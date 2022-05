Nas visitas que fez a unidades hospitalares, prefeito Wladimir foi recebido com abraços - Foto César Ferreira/SupCom

Nas visitas que fez a unidades hospitalares, prefeito Wladimir foi recebido com abraçosFoto César Ferreira/SupCom

Publicado 02/05/2022 14:53 | Atualizado 02/05/2022 14:59

Campos - Um dia depois de o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, ter declarado que, em respeito aos servidores municipais e em cumprimento aos direitos dos trabalhadores, a prefeitura está colocando em dia conquistas do funcionalismo que estavam em atraso há até cinco anos, um grupo de funcionários cobra reposição salarial.

Liderados pela presidente do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos (SIPROSEP), Elaine Leão, os manifestantes, participaram de carreata com protesto em frente à sede da prefeitura e deverão não ir ao trabalho durante 24 horas.

A presidente afirma que a paralisação foi deliberada em assembleia no último dia 18 e que apenas servidores de setores de urgência e emergência estão trabalhando. Ela adianta que novo ato está previsto para o próximo dia 16 na frente da prefeitura, podendo haver greve por tempo indeterminado.

No entanto, Wladimir diz que sempre esteve aberto ao diálogo com os servidores e continua da mesma forma e lamenta que não haja um consenso, porque a direção do sindicato não cumpre os acordos.

O prefeito lembra que desde o início da sua administração tem procurado dialogar com os servidores, indo inclusive a assembleias e recebendo-os na prefeitura. "Uma das primeiras medidas quando assumimos foi regularizar o pagamento da categoria, deixado em atraso pela gestão passada”.

“De janeiro de 2021 até o momento, a prefeitura injetou mais de R$ 1,4 bilhão na folha de pagamento”, diz em nota, acrescentando que “a remuneração de abril, antecipada para sexta-feira (29), totalizou R$ 110 milhões, incluindo benefícios como férias atrasadas, rescisões e o início do pagamento da equiparação salarial dos professores ao piso nacional”.

“No ano passado, organizamos a folha de pagamento para identificar todos os passivos a pagar e, hoje, temos a real noção do que temos que pagar aos servidores”. Segundo ainda Wladimir, a equipe da Secretaria de Administração fez um calendário de pagamento dos passivos, que contam no índice geral de folha. “Servidor no nosso governo é prioridade sim e não abrimos mão disso”, acentua o prefeito insistindo na defesa de “um diálogo verdadeiro”.

Por conta do Dia do Trabalhador, o prefeito visitou neste domingo (01) três unidades da área de saúde, acompanhando, inclusive, o atendimento na Clínica da Criança I, em Guarus, inaugurada recentemente; também vistoriou as obras do Hospital Geral de Guarus (HGG) e do Hospital Ferreira Machado (HFM). De acordo com a assessoria, em todos os locais Wladimir foi recepcionado por funcionários.