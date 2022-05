O CEPOP é dotado de acessibilidade ao longo da pista de 270m de extensão - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 02/05/2022 11:05

Campos - Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (CEPOP) será reformado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ). A obra está orçada em R$ 2.748.011,15 e a Comissão Permanente de Licitação publicou no Diário Oficial de quinta-feira (28) o aviso de licitação para tomada de preços.

A data para a entrega dos documentos e proposta comercial será 17 de maio, às 10h e o objetivo é recuperar o espaço já para o Carnaval do ano que vem. Todo o equipamento do maior centro de eventos culturais do interior do estado do Rio de Janeiro é administrado pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).

O CEPOP foi inaugurado em 2012 no governo de Rosinha Garotinho, mãe do atual prefeito, Wladimir Garotinho; o espaço tem capacidade para um público de cerca de 10,5 mil pessoas sentadas nos cinco blocos de arquibancadas e outras 20 mil em pé.

O palco fixo é o maior da América Latina. "Eu já havia me comprometido com o setor cultural e com os representantes do carnaval de reestruturar o CEPOP e promover os eventos culturais e populares que o espaço sempre proporcionou”, afirma Wladimir.

A presidente da FCJOL, Auxiliadora Freitas, destaca que “a luta para chegar a este momento foi grande, sendo iniciada no ano passado, quando a Fundação, em parceria com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, realizou todos os estudos das intervenções necessárias para a recuperação do CEPOP”.

A estrutura do CEPOP é dotada de acessibilidade ao longo da pista de 270m de extensão e 20m de largura. “São 40 banheiros, bilheteria, estacionamento para 520 veículos, além de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), subestação de energia elétrica, castelo dágua e posto médico”, resume Auxiliadora.

O espaço conta, ainda, com dois camarotes, palco para eventos com camarins e banheiros, central de segurança e torre de TV. “O Centro recebeu grandes eventos, como o Campos Folia, o carnaval fora de época da cidade com desfiles de escolas de samba, bienais do livro, rancheiradas, shows e desfiles cívicos de 7 de Setembro, entre outras atrações”, acrescenta a presidente da Fundação.