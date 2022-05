Christino, Ciro Nogueira, Wladimir e Mauro Silva avaliaram o potencial regional - Foto Divulgação

Christino, Ciro Nogueira, Wladimir e Mauro Silva avaliaram o potencial regional Foto Divulgação

Publicado 04/05/2022 16:55

Campos - A importância da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, com enfoque em Macaé, Campos dos Goytacazes e seu entorno, como segunda região metropolitana fluminense, foi o principal assunto de pauta cumprida, nesta terça-feira (03), pelo deputado federal Christino Áureo (PP-RJ), o prefeito campista Wladimir Garotinho e o publicitário e consultor de relações institucionais, Mauro Silva, em Brasília, com o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Outro assunto relacionado foi relacionado ao desenvolvimento integrado e de setores produtivos. Na condição de presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis (FREPER), Christino Áureo (do Progressistas, partido presidido nacionalmente por Ciro Nogueira), foi quem articulou o encontro.

Na avaliação do parlamentar, o papel de Macaé, Campos e municípios próximos, com destaque na produção de petróleo e gás, é fundamental para o crescimento de todo o Estado do Rio e de todo país. “Está na hora de sermos vistos, respeitados e reconhecidos como nova região metropolitana, com o protagonismo nacional que é devido pelo lugar que ocupamos na economia”, defendeu.

Presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), o prefeito Wladimir Garotinho destacou demandas estratégicas de Campos. “O Estado do Rio, a região metropolitana do município e entorno, estarão dando em curto prazo ao Brasil a quinta posição como maior produtor e exportador de petróleo e gás do mundo”, disse.

No entanto, Wladimir sugeriu: “mas, para esta região crescer, é preciso infraestrutura e serviços compatíveis ao que oferecemos ao país; esse encontro com o ministro Ciro Nogueira é um marco para a conquista deste protagonismo”. Mauro Silva também se manifestou, defendendo a necessidade da integração, para que a região seja reconhecida.

Na opinião do publicitário, é necessário diálogo e integração para dar a Campos e região o protagonismo merecido; “afinal, nosso petróleo, gás e outros insumos, beneficiam o país inteiro”. Christino reforçou, lembrando que “os recursos que o Estado envia, não retornam em forma dos investimentos estratégicos para o desenvolvimento desta indústria, que move a economia nacional”.

De forma mais incisiva, o parlamentar cobrou: “não tem cabimento o Estado do Rio continuar assistindo os recursos gerados em nossa região indo para todo o Brasil, sem a contrapartida na dimensão dessa expressão”. O Ministro e sua equipe se comprometeram a montar um calendário para o desdobramento das pautas.