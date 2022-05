O Restaurante do Povo é o antigo "popular", criado pelo ex-governador Garotinho - Foto Divulgação

Publicado 07/05/2022 14:08 | Atualizado 07/05/2022 14:12

Campos - Servindo, em média, 1500 refeições/dia e atendendo, principalmente, pessoas em situação de rua e desempregados, o Restaurante do Povo de Campos dos Goytacazes (RJ) completa um ano de inaugurado neste sábado (7). Porém, para marcar, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social comemora na próxima segunda-feira (09), a partir das 12h, com almoço festivo.

O Restaurante do Povo é o antigo “Popular”, criado pelo Governo do Estado em vários municípios, quando Anthony Garotinho era governador e fechado pelo sucessor, Sérgio Cabral Filho. A reabertura do espaço em Campos aconteceu por iniciativa do prefeito Wladimir Garotinho, e se tornou realidade a partir da parceria entre a prefeitura o governo estadual.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, por meio do Programa RJ Alimenta, o restaurante – que funciona diariamente - faz entregas gratuitas de café da manhã, almoço e jantar. “Com a inauguração do Restaurante do Povo, a população passou a contar com mais uma forma de proteção social”, destaca.

O secretário observa que também há garantia de segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Freqüentadora assídua do restaurante, a diarista Marinete Ribeiro Moraes, do Parque Aeroporto, afirma; “se não fosse isso aqui eu estaria roubada, porque moro longe do centro, onde faço meus bicos, saio cedo de casa e só retorno à noitinha”.