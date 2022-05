Bispo Abner Ferreira convidou Wladimir para recepcionar o governador Cláudio Castro - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 08/05/2022 12:56 | Atualizado 08/05/2022 13:00

Campos - Com apoio da prefeitura de Campos dos Goytacazes – que disponibilizou uma ambulância para atender o local e o suporte da Guarda Municipal, para ordenar o trânsito na Avenida Alberto Lamego, nas imediações do evento -, a Convenção das Assembleias de Deus Ministério Madureira realizou neste sábado (7), no município, a “Cruzada Celebrando a Vida com Gratidão a Deus”.

Diversas autoridades do Norte Fluminense e religiosos participaram e, a convite do bispo Abner Ferreira, o prefeito Wladimir Garotinho recepcionou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O evento aconteceu no espaço Multiplace, próximo da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

Mais de três mil pessoas participaram da Cruzada, que contou com membros das Assembleias de Deus de Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Macaé, Quissamã e Conceição de Macabu. Na avaliação de Wladimir, foi uma tarde especial, abençoada, em gratidão pela vida após tantas turbulências e sofrimentos no enfrentamento a Covid-19.

“Foi uma satisfação compartilhar da tarde de louvor e adoração, agradecendo a Deus pela dádiva da vida e a saúde, em meio à pandemia de uma doença que interrompeu tantas histórias e deixou tanto sofrimento”, disse o prefeito, acentuando: “parabenizo os organizadores, pelo zelo e carinho com cada detalhe que fez deste um evento de sucesso”.

De acordo com organizadores da “Cruzada Celebrando A Vida com Gratidão a Deus”, o evento acontece a cada dois anos e neste, a cidade de Campos foi escolhida para recepcionar os membros das Assembleias de Deus da região Norte Fluminense. O governador demonstrou satisfação e cantou louvores.

“O Estado do Rio de Janeiro e o município de Campos são governados por dois jovens que fazem política com amor e paz, voltada para o interesse público”, afirmou Cláudio Castro; ele resumiu que o Estado e Campos são parceiros, porque os administradores pensam altos e têm visão de desenvolvimento.