Durante a blitz o agente do IMTT orienta sobre causas de acidentes que podem ser evitadas - Foto César Ferreira/Supcom

Durante a blitz o agente do IMTT orienta sobre causas de acidentes que podem ser evitadas Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 10/05/2022 15:45

Campos - Desde o primeiro dia de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desenvolve ação visando chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Trata-se do “Maio Amarelo”, que a Prefeitura de Campos dos Gpytacazes (RJ) também aderiu, com programação iniciada nesta segunda-feira (09).

Conforme a Delegacia Regional da PRF no município já explicou, a cor amarela, que sinaliza advertência no semáforo, foi escolhida justamente por simbolizar a atenção necessária para a causa. Agentes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) realizam blitz educativa na Rua Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa), com Rua 13 de Maio, no Centro.

Na sexta-feira (13), outra blitz ocorrerá na Estrada Santa Rosa com Avenida José Carlos Pereira Pinto, em Guarus. De açodo ou IMTT, as ações seguem até o final deste mês, baseadas no tema “Juntos Salvamos Vidas!”. “Continuamos nas ruas ao longo deste mês para que possamos levar informação à população, uma vez que os números de acidentes não param de crescer”, informa o chefe de Educação de Trânsito do IMTT, Ricardo Fully.

A campanha é desenvolvida em nível nacional e “busca fazer com que o cidadão entenda que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes que ocorrem todos os dias nas rodovias federais do país”. É considerada “mais uma oportunidade de difundir informações que podem ser praticadas por meio de medidas simples e eficazes”.

Entre estas medidas, são destacadas: “como utilizar passarelas e faixas de pedestres, respeitar a sinalização, realizar ultrapassagens seguras, não misturar álcool e direção, proteger os mais vulneráveis no trânsito e adotar regras de direção defensiva”. Ricardo Fully resume que “a ideia é conscientizar e contribuir para um trânsito mais seguro e com menos acidentes”.

Fully aponta que os números de acidentes no trânsito de Campos preocupam: “dados do Hospital Ferreira Machado mostram que, de janeiro a abril deste ano foram notificados 1.899 acidentes, com uma morte; no mesmo período de 2021, foram 1.703 pessoas feridas e 08 mortes, entre acidentes motociclísticos; automobilísticos; ciclísticos; e atropelamentos; durante todo ano de 2021, o Ferreira notificou 5.633 acidentes, sendo 26 óbitos”.