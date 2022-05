Wladimir Garotinho também assinou diplomas do programa municipal, entregues a 31 famílias Foto César Ferreira/Supcom - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 10/05/2022 14:48

Campos - A prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de receber o Selo Município Amigo da Família (SMAF), certificação concedida pela Secretaria Nacional da Família, ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Trata-se de uma distinção em nível nacional.

A responsável pela deferência “reconhece e dá publicidade aos municípios brasileiros que adotem políticas públicas familiares, de forma transversal e subsidiária, para fortalecer os vínculos familiares e promover os direitos e a proteção social das famílias residentes em seu território”.

No caso de Campos, houve reconhecimento ao “trabalho de excelência” realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. “O selo foi concedido, porque a cidade foi a pioneira na implantação do Programa Família na Escola em todo o país”, justifica o órgão responsável pela definição do município merecedor do selo.

O Família na Escola foi lançado em Campos, oficialmente, em outubro do ano passado pelo prefeito Wladimir Garotinho e a secretária Nacional da Família, Ângela Gandra. O programa é voltado aos profissionais de educação e famílias de crianças matriculadas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental - anos iniciais.

A Secretaria de Saúde explica que o programa “visa promover a parceria entre a família e a escola, por meio de ações conjuntas de formação das habilidades parentais, de incentivo ao acompanhamento das atividades escolares dos filhos e de garantia dos direitos da criança, com foco no fortalecimento dos vínculos familiares e no desenvolvimento integral da criança”.

Os de conclusão dos cursos do projeto foram entregues a 31 famílias pelo secretário Marcelo Feres, na semana passada, no Ciep Custódio Siqueira, em Guarus. “O projeto é desenvolvido em Campos pelo Programa Saúde na Escola (PSE); os certificados foram assinados também pelo prefeito Wladimir Garotinho”, explica o secretário.

Marcelo ressalta que “o projeto resgata o olhar da família e promove a interlocução da família e da população com o poder público. Inserir as famílias nesse acompanhamento é um grande passo e vamos colher excelentes frutos dessa intersetorialidade”. O coordenador do PSE, João Paulo de Oliveira, também destaca a importância do Família na Escola.

“É fundamental para a Educação essa integração entre família e escola; é um processo em que todos saem ganhando; a aproximação dos responsáveis e da escola possibilita o aumento na qualidade das ações com as crianças, bem como, fortalece o vínculo e o respeito mútuo, tornando parceiros os responsáveis por esta educação.