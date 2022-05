Delegada Nathália comandou investigações e prendeu o autor da tentativa de latrocínio - Foto You Tube/Divulgação

Publicado 12/05/2022 13:29 | Atualizado 12/05/2022 13:39

Campos - Em ação conjunta da Polícia Civil com a Militar, uma tentativa de latrocínio foi flagrada na madrugada desta quarta-feira (11) em Campos dos Goytacazes (RJ), sendo preso como autor – em hotel de classe média no centro da cidade - um homem de iniciais E. R. B., 19 anos.

A delegada Nathália Patrão, da 134º Delegacia de Polícia, apurou que a vítima (A.R.V.) teria saído sozinha para beber e acabou conhecendo o autor em um bar na Avenida Pelinca. A vítima relatou que consumiram considerável quantidade de bebida alcoólica e, logo depois, se dirigiram ao apartamento da mesma.

Na Opinião da delegada, os dois envolvidos têm versões conflitantes sobre a maneira em que se conheceram. Segundo A.R.V., o autor contou história triste de família, “alegando que precisava dormir em algum lugar, pois não poderia dormir em casa”; já o autor afirmou que a vítima o chamou para conhecer seu apartamento.

“Em determinado momento, o autor teria entrado no banheiro do apartamento e saído logo depois com uma tesoura, utilizando o objeto para ameaçar a vítima, alegando que, caso não fizesse um pix seria morta”. A.R.V. acrescentou que ao não ser atendido, o acusado passou à agressão física, desferindo-lhe um golpe com a tesoura no pescoço.

“Em termo gravado em vídeo, o autor apresentou a absurda versão defensiva alegando que estava com a tesoura na mão, encostada no pescoço da vítima e a vítima se mexeu, em direção ao objeto, o que causou a lesão em seu pescoço, e que tudo isso teria ocorrido, porque ele não queria fazer sexo com a vítima, por não ser homossexual”, observa Nathália Patrão.

A delegada apurou que ocorreu luta corporal entre as partes, que teve início no interior do imóvel e prosseguiu no corredor do andar. “O vídeo juntado ao procedimento mostra os dois aparecem disputando a posse de um relógio; em determinado momento, o autor se desvencilha e sai pelo corredor”.

De acordo ainda com a policial, o vídeo mostra, ainda, a vítima batendo na porta de vizinho, como se estivesse pedindo socorro e, logo após, entra no seu apartamento e tranca a porta; “o autor anda pelo corredor indo e bate algumas vezes na porta do apartamento da vítima; o relógio foi subtraído pelo autor, o qual disse que dispensou na rua”.

Também foi apurado que, após a prática do primeiro delito, E.R.B. desceu para o térreo do edifício e subtraiu a bicicleta de um morador avaliada em R$ 4.500,00. “Em declaração, ele assume a prática do furto e diz que no caminho para sua casa, passou pela Comunidade Santa Helena, foi abordado por traficantes locais, que o questionaram sobre a bicicleta e os ferimentos que apresentava e também o agrediram”.

Tão logo a tentativa de latrocínio chegou ao conhecimento da 134ª DP, a delegada Nathália iniciou as investigações, com apoio da Polícia Militar, e o acusado acabou sendo preso no Hospital Ferreira Machado, onde havia buscado atendimento. “Ele foi autuado pelo artigo 157, §3º, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal e a investigações prosseguem acerca do furto da bicicleta”, assinala Nathália Patrão.