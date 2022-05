Secretários e diretores do Sepe se reuniram e avaliaram reivindicações - Foto César Ferreira/Supcm

Publicado 18/05/2022 14:52

Campos - Uma Comissão Mista de Avaliação está incumbida de cuidar das tratativas para alterações no Plano Funcional da Educação na rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ). A definição aconteceu em reunião entre gestores da prefeitura e dirigentes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe), nesta terça-feira (17),

Na avaliação geral, “o ponto alto foi o diálogo e entendimento no debate das várias questões de interesse dos profissionais”. Foram apresentadas pautas específicas e questões setoriais que, implicam em alterações de leis para que as reivindicações possam ser atendidas.

Uma das possibilidades é a inclusão dos auxiliares de turma no quadro do magistério e questões relacionadas ao Plano de Carreira. Segundo o secretário de Educação, Marcelo Feres, o Sepe reconheceu que houve avanços, “inclusive na adequação do piso dos profissionais da rede municipal ao Piso Nacional dos Professores e o plano de equalização dos direitos dos servidores”.

Inúmeros assuntos foram debatidos e dúvidas esclarecidas pelos secretários de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira; e de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo

Wainer esclareceu as limitações legais para atender reivindicações e apontou avanços na concessão de benefícios, como a equiparação do salário dos servidores com o Piso Nacional, ressaltando que, “em alguns casos, chegou a 50% dos vencimentos dos professores, além de outros benefícios como a quitação de férias e outros direitos atrasados”.

Na avaliação do coordenador Geral do Sepe, Edson Braga, a reunião foi positiva, “uma vez que concretizou e incentivou ações que estavam pendentes e a nossa luta continua, porque a nossa intenção é que essas conquistas sejam concretizadas”.

Braga resume: “ficou acordado que serão publicados no Diário Oficial os nomes dos membros da comissão para começarmos a definir todo e que venha transformar tudo que antes foi trabalhado na prática; temos a expectativa de que, daqui a cinco meses, tenhamos equalizado todo restante da pauta”.

Diversos membros do Sepe participaram da reunião. Wainer Teixeira destaca que “o prefeito Wladimir Garotinho tem demonstrado sensibilidade com as causas dos servidores e recomendado estudos para, na medida do possível, conceder os benefícios; estamos trabalhando com dedicação voltada para os anseios dos servidores”.