A parceria foi assinada também pela presidente da Fundação Cultural, Auxiliadora Freitas - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 20/05/2022 18:14

Campos - Um Termo de Cooperação Técnica assinado entre o governo de Campos dos Goytacazes e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) garante recursos para a restauração do prédio do Arquivo Público do município. O valor é na ordem de R$ 20 milhões, sobras do duodécimo, repassada à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf).

O Arquivo leva o nome do escritor (já falecido) e Waldir Dias de Carvalho está instalado no Solar dos Jesuítas, uma das mais antigas construções do município, localizada em Tocos, na Baixada Campista, e possui grande acervo histórico, sendo visitado por pesquisadores do Brasil e de outros países.

A assinatura aconteceu na noite desta quinta-feira (19), no Palácio da Cultura, em Campos, durante solenidade pelos 21 anos do Arquivo. Diversas autoridades municipais e estaduais participaram do ato, entre elas, o presidnte da Alerj, André Ceciliano (PT).

O deputado afirma que a ajuda foi aprovada por unanimidade, para preservar toda a memória do Estado do Rio: “A Alerj está sendo parceira não só de Campos, mas de todos os municípios fluminenses’, destaca Ceciliano, que é autor da lei que destinou um total de R$ 30 milhões à Uenf

O parlamentar explica que “parte desses recursos será destinada, também, para restauração da Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, para instalação de novo campus da universidade”. Ao comentar a parceria, o prefeito Wladimir Garotinho antecipou que “o Arquivo Público de Campos vai se tornar o melhor do Brasil”.

“O Arquivo Público vai movimentar o turismo, vai fazer da nossa cidade uma referência para a busca de informações históricas”, sinaliza o prefeito, acentuando: “fico extremamente feliz de saber que meu nome vai estar na placa da restauração do Arquivo Público Municipal para a eternidade”.

Wladimir lembra que o projeto, desenvolvido pela Sociedade Artística Brasileira (SABRA) já está aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico (Iphan) com autorização para iniciar a obra, faltando apenas o trâmite burocrático da licitação.

“Atualmente estão sendo reformados os teatros de Bolso Procópio Ferreira; teatro Municipal Trianon; teve aprovado o Plano Municipal de Cultura”, resume o prefeito, destacando: “aprovamos uma lei inédita no país em que toda instituição financeira que fizer qualquer tipo de negociação com o servidor público tem que destinar 5% para a cultura”.

Além de Ceciliano e Wladimir, também compuseram a mesa o vice-prefeito, Frederico Paes; a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Auxiliadora Freitas; o presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Ribeiro; a vice-reitora da Uenf, Rosana Rodrigues; a coordenadora do Arquivo, Rafaela Machado; o bispo Diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferrería; o conselheiro do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos, Edvar Chagas; o prefeito de Carapebus, Bernard Tavares; e, representando o Conselho Municipal de Cultura, Marcelo Sampaio.