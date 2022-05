Ás pessoas que rejeitam acolhimento, são oferecidos cobertores, agasalhos e alimentação - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 21/05/2022 18:23

Campos - Pessoas em situação de rua estão recebendo atenção especial da prefeitura de Campos dos Goytacazes, com abordagens sócias nas noites mais frias. As ações são realizadas diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, através da equipe do Centro de Referência Especializado.

Os acolhimentos acontecem na Casa de Passagem, Lar Cidadão, Manoel Cartucho e Grupo Francisco de Assis. O secretário Rodrigo Carvalho explica que a população é convidada para as quatro unidades de acolhimentos; “nos casos em que as pessoas permanecem nas ruas, são oferecidos cobertores e agasalhos”.

Rodrigo Carvalho resume que, nos acolhimentos, os usuários contam com alimentação completa “e o Restaurante do Povo, que completou 500 mil refeições servidas, oferta sopa no jantar, além do café da manhã e almoço que garante a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade”.

Na opinião do secretário, a participação da sociedade nessa corrente do bem é sempre importante; "o município oferta todos os serviços necessários para garanrir os direitos das pessoas em situação de rua, mas quem quiser doar e auxiliar quem mais precisa, temos postos de entrega”, destaca.

Dados do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) apontam que, em relação ao serviço especializado e as abordagens sociais, ofertou 2.251 atendimentos, um aumento de 28%. O levantamento é referente ao período de janeiro a março.