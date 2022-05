O CCZ de Campos já faz diversos atendimentos a protetores de animais do município - Foto Supcom/César Ferreira

O CCZ de Campos já faz diversos atendimentos a protetores de animais do município Foto Supcom/César Ferreira

Publicado 24/05/2022 17:16

Campos - Com atendimentos prioritários a protetores, cães e gatos abandonados e pessoas que não têm condições de custear uma consulta para amimais de estimação em clínica particular, Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de criar a primeira Unidade Básica de Saúde Animal (UBSA). A iniciativa foi anunciada pelo prefeito Wladimir Garotinho, ao dar ordem de serviço para retomada das obras do Bairro Legal no Parque Julião Nogueira, nesta segunda-feira (23).

A unidade funcionará em um prédio do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), localizada no Parque Aurora, das 8h às 17h, segundo o diretor do órgão, Carlos Morales; “inicialmente, quatro veterinários estarão atuando na UBSA, prestando o primeiro atendimento ao animalzinho”, diz Morales, reforçando que “os atendimentos serão prioritários”.

“Os atendimentos serão consultas de emergência e, dependendo do diagnóstico, o veterinário receitará a medicação para o proprietário comprar”, informa Morales, ressalvando: “com exceção da esporotricose, que é uma zoonose (passa do gato para o ser humano), onde o CCZ disponibiliza o remédio gratuitamente, mediante receita emitida pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)”.

O diretor do CCZ ressalta que a UBSA será um desdobramento do atendimento já prestado pelo órgão. De acordo com Carlos Morales, o projeto já está pronto e a planta será enviada para a Secretaria de Obras, para que as intervenções iniciem o mais rápido possível; “isso vai ajudar muitos protetores de animais que tanto precisam desse atendimento emergencial”, acentua.