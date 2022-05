Durante reunião em Campos, foram tratadas relacionada ao Fórum que acontece em julho - Foto Supcom/Divulgação

Durante reunião em Campos, foram tratadas relacionada ao Fórum que acontece em julho Foto Supcom/Divulgação

Publicado 23/05/2022 14:43 | Atualizado 23/05/2022 14:46

Campos - Um calendário único de eventos dos municípios que compõem a Região Costa Doce, para que grandes festas turísticas não sejam promovidas na mesma data está sendo elaborado. O assunto foi tratado na última sexta-feira (20), no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em Campos dos Goytacazes (RJ).

A Região Costa Doce é composta, além de Campos, pelos municípios de São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, São João da Barra e Cardoso Moreira. Os representantes de todos eles estiveram reunidos, quando traçaram diretrizes para o Fórum Estadual Regional de Turismo, que acontece em Campos, no dia 20 de julho.

Também presidente do Conselho de Turismo da Região Costa Doce (Conturdoce), a subsecretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro, explica que Campos foi escolhida pelo Estado por ter as atribuições necessárias estruturais e hoteleira para receber o evento.

“Cada município vai estar listando suas necessidades e o que possui de mais importante em relação ao turismo, a fim de serem debatidas durante o Fórum”. Segundo Patrícia, a próxima reunião vai ser realizada por videoconferência com representantes do Estado.

O Conturdoce é uma entidade civil de direitos privados, sem fins lucrativos, regido por Estatuto, legislação aplicável e regulamento. Também compõem o Conselho Everaldo Reis (Campos); Mariana Rangel Shinagawa (Cardoso Moreira); Edivaldo Machado (São João da Barra); Márcio Calixto (São Francisco de Itabapoana.