Após assinatura, documento foi exibido por integrantes da comitiva, Wladimir e a ministra - Foto César Ferreira/Supcom

Após assinatura, documento foi exibido por integrantes da comitiva, Wladimir e a ministra Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 26/05/2022 17:41

Campos - Acompanhada do secretário nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Maurício Cunha; e dos deputados federais Clarissa Garotinho, Hélio Lopes e Rosangela Gomes a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, assinou nesta quinta-feira (26), em Campos dos Goytacazes (RJ), Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o município.

A iniciativa foi celebrada por intermédio da Secretaria Nacional da Família e o município de Campos, em ato regional no Teatro Trianon, agendado por Clarissa. O objeto do ACT é a implantação do projeto-piloto Famílias Fortes”.

Trata-se de uma medida que, segundo a ministra, visa o fortalecimento dos vínculos familiares e desenvolvimento de habilidades sociais, promovendo o bem-estar dos membros das famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a ser executado no município. Os acordos irão contribuir para os programas “Reconecte” e “Família na Escola”, ambos da Secretaria Nacional da Família (SNF) e beneficiarão 2.465 famílias de Campos.

Ao lado da primeira-dama, Tassiana Oliveira, o prefeito Wladimir Garotinho recebeu Cristiane Brito e comitiva no Aeroporto Bartolomeu Lysandro; em seguida, se dirigiram ao Teatro Trianon, onde a equipe ministerial apresentou os programas que poderão ser aderidos pelos municípios do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Antes de cumprir agenda em Campos, a ministra participou da entrega de 56 veículos a conselhos tutelares de vários municípios, em uma concessionária de carros na cidade do Rio de Janeiro; os veículos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares.

Além de Campos, foram contemplados Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Santo Antônio de Pádua. Em seguida, acompanhada da deputada federal Clarissa Garotinho, Cristiane Brito e sua equipe embarcaram no Aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto de Campos dos Goytacazes.

Cristiane Britto assumiu o ministério no final de março, após a saída da antecessora, Damares Alves; apesar de recente sua gestão já é marcada por mais de 70 ações e programas dentro de 15 áreas de atuação, entre elas: mulheres; criança e adolescente; juventude; pessoa idosa; pessoa com deficiência; e vítimas de violações de direitos.