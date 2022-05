Wladimir Garotinho afirmou que o que for possível fazer pelos servidores será feito - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 26/05/2022 10:45

Campos - Cerca de 560 trabalhadores auxiliares de serviços gerais (ASG) da prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) recebem menos de um salário mínimo; mas o prefeito Wladimir Garotinho acaba de anunciar que todos da categoria terão uma correção salarial a partir do pagamento referente ao mês de junho.

O prefeito reuniu os servidores nesta quarta-feira (25) para dar a notícia e também informar que, na mesma folha, antecipará a primeira parcela do 13° salário para todo funcionalismo; ele estava acompanhado pelo Procurador Geral do Município, Roberto Landes; e do secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira.

Também estavam presentes o secretário de Comunicação Social, Sérgio Cunha, e vereadores da base do governo. “O que for possível fazer pelos servidores, nós vamos fazer. Sei que esse é um pleito justo; é uma luta antiga destes servidores”, disse Wladimir.

Segundo o prefeito, nesta sexta-feira (27) será publicado um decreto, para que possa fazer justiça com os trabalhadores que, hoje, ganham menos de um salário mínimo; “isso não é justo, não é correto e estaremos corrigindo essa injustiça com essa classe tão trabalhadora”.

Nova reunião está prevista para a próxima semana, com estudo de impacto para saber como é possível fazer o enquadramento de servidores da área de serviços gerais. Wladimir anunciou ainda que está sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores Projeto de Lei retornando o auxílio alimentação sobre o salário base dos servidores, conforme indicação do vereador Cabo Alonsimar.

“No início de 2021, tivemos que fazer mudanças e um grupo acabou ficando sem o benefício; naquele momento, era necessário tomar essa medida porque não tínhamos condições de pagar”, lembrou Wladimir, argumentando: “eu não ia ser irresponsável; tinha assumido a Prefeitura em uma situação financeira difícil”.

“Hoje, a realidade é outra: assinamos um TAG com o Tribunal de Contas e eu não posso aumentar as despesas, como a da folha de pagamento, contando com a arrecadação dos royalties”, acrescentou o prefeito, garantindo: “benefícios como o vale alimentação podem ser pagos com esse recurso”.

Entre os representantes dos servidores presentes à reunião, estava o ASG Lucas Ribeiro Machado, servidor da prefeitura há 20 anos; ele trabalha no Hospital Geral de Guarus (HGG) e avaliou que a reunião foi muito produtiva: “ouvimos do prefeito o que viemos buscar neste momento; essa é uma reivindicação que há anos buscamos resolver”.