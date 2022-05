A visita da ministra Cristiane Britto e comitiva foi agendada pela deputada Clarissa e aconteceu no Trianon - Foto César Ferreira/Supcom

Campos - “Meu propósito com o prefeito é começar a trabalhar com as mulheres; parte das famílias brasileiras é chefiada por mulheres; elas precisam de capacitação e aprimoramento”. Com estas palavras, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, sinalizou a liberação do Programas Mãe do Brasil e Qualifica Mulher para Campos dos Goytacazes (RJ), antes de se despedir do município nesta quinta-feira (26).

“O nosso governo acredita que o cenário pós-pandemia passa pelo fortalecimento das mulheres. A família é o núcleo central da sociedade e precisa ser fortalecida”, afirmou Cristiane Britto, que estava acompanhada do secretário Nacional da Criança e do Adolescente, Mauricio Cunha. O prefeito Wladimir Garotinho agradeceu e destacou a importância da integração com o governo federal para benefício da população.

“Um grupo de deputados destinou o dinheiro para aquisição dos kits para os conselhos tutelares e hoje comemoramos por estar podendo dar melhor qualidade de trabalho aos profissionais; vamos aderir aos programas que irão valorizar ainda mais a mulher”, assinalou, acentuando que o município está se destacando no fortalecimento das políticas públicas.

Wladimir apontou a aquisição de três carros para os conselhos tutelares, adquiridos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, com recursos de emenda parlamentar destinados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, lembrou que a secretaria aderiu no final do ano ao Criança Feliz.

A previsão é de que o programa seja implantado nos próximos meses; “o município tem avançado nas políticas públicas com recursos municipais, mas as parcerias têm sido importantes na garantia de direito da população”, explicou Rodrigo. A visita da ministra aconteceu no Trianon e foi articulada pela deputada Clarissa Garotinho, que participou do evento; também estiveram presentes os parlamentares Rosângela Gomes e Hélio Lopes.

A assessoria do ministério resume que o Qualifica Mulher visa formar uma rede de parcerias com o poder público federal, estadual, distrital e municipal, entidades e instituições privadas, “para fomentar ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo, para geração de emprego e renda para as mulheres em situação de vulnerabilidade social”.

Quanto ao Mães do Brasil, “é uma estratégia de promoção de políticas públicas destinadas à proteção integral da dignidade das mulheres, a fim de ampará-las no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos”. Ao se manifestar, Clarissa foi pontual: “além do presidente Bolsonaro, fico feliz em ter mais uma ministra do governo aqui em Campos; a cidade sai do isolamento que ficou durante anos”.

“Parabéns ao meu irmão e prefeito Wladimir Garotinho pela coragem e por estar reerguendo nossa cidade”, concluiu a deputada. Cristiane Brito assinou Acordos de Cooperação Técnica (ACT) que irão contribuir para os programas “Reconecte” e “Família na Escola”, ambos da Secretaria Nacional da Família (SNF) e beneficiarão 2.465 famílias de Campos.