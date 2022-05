Durante o workshop realizado em Macaé, a PRF reforçou orientações por um trânsito seguro - Foto PRF Campos/Ascom

Durante o workshop realizado em Macaé, a PRF reforçou orientações por um trânsito seguro Foto PRF Campos/Ascom

Publicado 29/05/2022 13:59

Campos - Durante Workshop promovido pela Empresa Brasileira de Perfuração (Perbras), em parceria com a Petrobrás, neste sábado (28), em Macaé, a delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ) revelou que “anualmente morrem no Brasil, vítimas da violência no trânsito, cerca de 31 mil pessoas; “a PRF vem trabalhando arduamente para que esta estatística possa ser erradicada”, informou.

O evento aconteceu no Hotel Mercure fez parte do “Maio Amarelo”, com a PRF/Campos abordando “Segurança para o Trânsito”, relacionando conhecimentos e orientações que já apontam no decorrer dos trabalhos diários e está intensificando neste mês nos municípios que abrange, por conta da iniciativa especial, que ocorre em nível nacional.

De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, as ações preventivas fazem parte do planejamento da PRF relacionado ao “Maio Amarelo”, buscando sensibilizar a sociedade para o problema da violência no trânsito. “Ao longo deste mês, quase duas mil pessoas foram conscientizadas nos municípios cobertos pela PRF-Campos, contabilizou a assessoria.

“As ações da PRF também são desenvolvidas em empresas; participação em seminários e workshops; ações desenvolvidas nas unidades do órgão; parcerias com várias organizações; setores da sociedade e debates públicos promovidos pelos poderes públicos”, apontou nota da assessoria.

“A segurança no trânsito é responsabilidade de todos”, ressaltou o texto, acrescentando que “a educação e a conscientização são fomentadores para a mudança atitudinal de cada condutor e consequentemente a preservação da Vida nas Rodovias”. Normalmente, a PRF desenvolve ações didáticas paralelas à fiscalização contra violência no trânsito.