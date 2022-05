O adolescente é especializado em instalações elétricas, para o mercado de trabalho - Foto Assessoria/Divulgação

O adolescente é especializado em instalações elétricas, para o mercado de trabalho Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 31/05/2022 12:20 | Atualizado 31/05/2022 12:53

Campos - Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação (Cense) Campos dos Goytacazes (RJ) passam a ser beneficiados em parceria firmada entre o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e Instituto Federal Fluminense (IFF); eles participarão de curso de Robótica e Formação Continuada em Instalações Elétricas (FIC).

A turma terá 10 alunos que iniciam os cursos nos dias 13 deste mês e primeiro de agosto, respectivamente, segundo o diretor da unidade Cense Campos, Ramon de Freitas Campos, que explica: "o Degase buscou essa parceria entendendo a oportunidade de formarmos nossos socioeducandos com certificação do IFF”.

O objetivo apontado por Ramon é valorizar o currículo dos jovens e favorecer oportunidades futuras. De acordo com o diretor-geral do IFF Campos Centro, Carlos Alberto Henriques, a parceria faz parte do Programa Desenvolvendo Oportunidades, desenvolvido pelo campus para atender demandas de pesquisa e extensão de instituições privadas ou públicas.

“Futuramente também teremos um projeto para um curso FIC de solda”, adianta Carlos Alberto. Já o diretor-geral do Degase - que é vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) -, Victor Poubel, ressalta a importância da parceria: “a expectativa é que os adolescentes possam de fato sair do sistema socioeducativo com uma profissão predefinida, uma oportunidade na inserção no mercado de trabalho".

O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, comenta que o projeto já é desenvolvido em algumas unidades da socioeducação e deverá ser estendido a todo o estado; “nosso objetivo é que quando o jovem sair daqui tenha uma segunda chance e mostre o quão é capaz para elaborar projetos, desenvolver novas ideias e tecnologias”, conclui.