O Cartão Goitacá integra a um programa de grande abrangência no campo social - Foto Ilustração/Supcom

Publicado 30/05/2022 19:41

Campos - Garantido por meio do Programa de Proteção Social do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), o prefeito Wladimir Garotinho lança, nesta terça-feira (31), o Cartão Goitacá; o objetivo contribuir para distribuição de renda, no combate à desigualdade social, beneficiando famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

Trata-se de um programa de transferência de renda que atende a famílias inseridas no CadÚnico, do governo federal, seguindo critérios técnicos: “o Cartão Goitacá estava incluído em importantes metas do governo municipal”, afirma Wladimir.

Entre as metas a que o prefeito se refere estão como a reabertura do Restaurante Popular, agora Restaurante do Povo, em parceria com o governo estadual, e também o Programa Mãe Coruja, de distribuição de 200 kits de enxoval às mães carentes, ao mês.

“Com o Cartão Goitacá, a proposta é beneficiar inicialmente cerca de três mil famílias por mês, já cadastradas pela secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS); o valor mensal a cada família é de R$ 200,00, ressalta o prefeito”.

De acordo com o planejamento da secretaria, a ideia é avançar com o programa e alcançar em torno de 10 mil famílias até o final deste ano. Não são necessárias inscrições porque trata-se de um programa que atende famílias comprovadamente em situação de extrema vulnerabilidade social e já estarem inseridas no CadÚnico, do governo federal.

“O novo Programa de Transferência de Renda da prefeitura visa atuar no fortalecimento da rede de proteção social e, com isso, colaborar para a erradicação da pobreza extrema e da fome no município”. Wladimir assinala que, ao conceder o benefício, são utilizados critérios técnicos baseados na legislação federal para o assunto.

“As pessoas beneficiadas terão os nomes divulgados nos canais oficiais, contribuindo para os princípios da transparência”. De acordo com os critérios, o novo programa também integra o Programa de Segurança Alimentar implementado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.

“Durante o auge da pandemia da Covid-19 ficamos muito preocupados com a questão da fome, porque em todo o Brasil aumentou a extrema pobreza”, diz Wladimir, destacando: “por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, fizemos um levantamento dessa questão com a equipe do Programa de Segurança Alimentar”.

“Fizemos parceria com o Governo do Estado para reabrir o Restaurante do Povo, por ser uma necessidade urgente, mas a demanda é crescente”, pontua o prefeito, concluindo: “criamos então esse Programa de Proteção Social, porque é necessário ampliar a transferência de renda e, com esforço na engenharia financeira, vamos implementar o Cartão Goitacá de auxílio alimentar no valor de R$ 200/mês para famílias na extrema pobreza”.

O secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, reforça que a concessão do benefício segue critérios técnicos, conforme a legislação federal, e os beneficiários terão os nomes divulgados nos canais oficiais; “serão contemplada famílias cadastradas e referenciadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras)”, completa.