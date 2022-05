Expectativa é de movimento maior do que o do ano passado por conta dos namorados - Foto Ascom/ACIC

Publicado 30/05/2022 14:57

Campos - Na contagem regressiva para o Dia dos Namorados (12 de junho), a Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (ACIC), ao norte do Estado do Rio de Janeiro, aposta na possibilidade de as vendas no comércio sofrerem aumento de 10%, se comparado com o mesmo período de 2021.

A expectativa é apontada pelo presidente da entidade, Leonardo Castro de Abreu, para quem, a maior procura deverá ficar para os segmentos de cosméticos, roupas e calçados; ele sugere, como melhor aliado do consumidor, a pesquisa de preço.

Na opinião de Leonardo Castro, o dia 12 de junho, historicamente é ótimo para restaurantes, barzinhos e delivery para quem prefere um jantar; o presidente observa que, “pensando no romantismo da época, muitas lojas já estão preparando promoções e renovando o estoque”.

“A iniciativa visa atender o consumidor que a cada dia está mais cauteloso na hora de fazer as compras”. O presidente observa que os empresários já identificaram que precisam se adequar às novas tecnologias e para isso, vem investindo nas mídias sociais”.

“Os produtos são oferecidos nas plataformas virtuais, com o objetivo de atrair um público antenado”, diz Leonardo, acrescentando: “muitas lojas, estão renovando o estoque nas lojas físicas, sem perder o público que prefere a comodidade das compras online”.

Em nível nacional Leonardo destaca que a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) acredita que a data venha movimentar em todo o país R$ 18 bilhões, de acordo com pesquisa realizada em 27 capitais.