Distribuição do benefício na comunidade de Custodopolis contou com a presença de Wladimir Foto César Ferreira/Supcom

Cartão Goitacá no valor de R$ 200, 00 é distribuído em CRAs para priorizar famílias carentes numerosas

“Durante a entrega do cartão, a assistente social e coordenadora do Programa, Marcélia Cardoso, explicou aos beneficiários a forma de uso”.

Campos - Lançado terça-feira (31), para priorizar famílias numerosas, que tenham em sua composição idosos e pessoas com deficiência sem fonte de renda e sustento”, o Cartão Goitacá está sendo distribuído, em Campos dos Goytacazes (RJ), nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS). Nesta quarta-feira (01) foi contemplada a unidade de Custodópolis, beneficiando 327 assistidos.

O cartão é nominal, intransferível e faz parte do programa de transferência de renda do governo municipal; o prefeito Wladimir Garotinho tem prestigiado as entregas, que nesta quinta-feira aconteceram nos CRASs do Parque Eldorado e de Goytacazes (na Baixada Campista).

O benefício também contempla pessoas e famílias vítimas de calamidades e emergências; mulheres chefes de família e seus filhos, mulheres em situação de violência e jovens egressos dos acolhimentos institucionais: todos são orientados pessoalmente pela coordenadora do Programa, Marcélia Cardoso, sobre a forma de uso.

Segundo a coordenadora, para se beneficiar também é preciso a pessoa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); ter renda mensal per capita na faixa da extrema pobreza; estar morando no município de Campos há no mínimo três anos e, preferencialmente, não estar inserido em outros programas de transferência de renda.

Padarias, supermercados e açougues, estão entre mais de 100 estabelecimentos comerciais aptos a aceitar o cartão. Marcélia Cardoso adianta que nesta primeira etapa, mais de três mil famílias vão receber o benefício: “o objetivo é chegar a 10 mil até o fim do ano”.

Wladimir se emociona ao justificar: “estamos fazendo o que a gente prometeu cuidar de pessoas; estamos conseguindo fazer muita coisa, sabemos que tem muito a fazer, mas a população reconhece que estamos trabalhando, que a cidade está em movimento”.

O prefeito relata que “o que se via antes era a cidade estagnada, o povo sem atendimento, sem assistência por parte do município, não tinha obra para gerar emprego e hoje é exatamente o contrário, tem muita coisa para fazer, mas a cidade está evoluindo e a gente fica feliz que o povo está reconhecendo”.