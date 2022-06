O sistema da Polícia Rodoviária aponta que o Chev/Prisma foi roubado em fevereiro de 2019 - Foto PRF/Divulgação

Publicado 04/06/2022 22:25

Campos - Em procedimentos na BR-101, nas primeiras horas da manhã deste sábado (04), uma equipe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ), apreendeu o Chev/Prisma, 10MT, Joye de cor prata, após constatar que o veículo possuía registro de roubo, na data de 4 de fevereiro de 2019.

A abordagem aconteceu por volta das 6h, no km 78; os policiais verificaram os elementos identificadores do veículo e perceberam indícios de adulteração; em seguida, recorreram aos sistemas e tiveram a certeza de que era fruto de roubo.

Os argumentos do motorista (de iniciais G. de F), que alegou desconhecer o problema, não convenceram; ele e o veículo foram encaminhados à 134ª Delegacia de Polícia Civil, para as providências e esclarecimentos necessários. Até o final da tarde não havia novidade sobre o caso.

Também neste sábado, por volta das 12h30, durante procedimento de fiscalização na BR 101, policiais da PRF abordaram um Fiat Palio Young de cor vermelha, no km 123, em Campos, cujo motorista – que estava acompanhado da mulher e um filho - alegou que estava vindo de Rio das Ostras, mas não apresentou nenhum documento que o identificasse.

Os sistemas da PRF foram consultados e os policiais tiveram a informação de que se tratava de A. J. P. P., com mandado de prisão em seu desfavor, revogando sua liberdade provisória, com base no Art. 282, na comarca de Italva/Cardoso Moreira - RJ.

O homem acabou sendo preso e encaminhado a 134 DP do Centro de Campos, enquanto o veículo foi recolhido ao pátio conveniado da PRF, por não estar devidamente licenciado para circulação.