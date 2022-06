Wainer afirma que o prefeito tem administrado procurando dialogar com servidores - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 03/06/2022 16:16 | Atualizado 03/06/2022 16:18

Campos - O Auxílio Alimentação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) sofrerá alteração, passando a ter como regramento o salário base para concessão e não mais o salário bruto, visando beneficiar mais de dois mil servidores. O anúncio foi feito pelo secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira de Castro.

“É mais uma conquista dos servidores na gestão atual, que encontrou um passivo imenso da gestão passada, como salário de dezembro e décimo terceiro atrasados”, diz o secretário, explicando que o projeto de lei será encaminhado à Câmara atendendo indicação legislativa do vereador Cabo Alonsimar.

“O município segue buscando soluções para criar uma cesta de benefícios para recompor perdas que se avolumaram na gestão passada, enfrentando os passivos deixados”; Wainer lembra que foram pagas 15 folhas dos servidores em 2021, apenas com 12 meses de arrecadação.

“Em janeiro de 2021 foram encontrados somente R$ 3 milhões nos cofres municipais; assumimos, pagando em dia e lançando calendário permanente, estamos fazendo rescisões, pagando férias, passivos que foram represados na gestão passada"; o secretário ressalta que o prefeito Wladimir Garotinho tem administrado procurando sempre o diálogo.

Um exemplo da citação de Wainer é que, recentemente o prefeito, em diálogo com servidores, anunciou a equiparação do vencimento base ao salário mínimo nacional e a inserção de novas funções no programa de chamamento público para substituições.

A partir de então, a prefeitura editou Lei de Equiparação Salarial dos Professores ao Piso Nacional da Educação, beneficiando 3.300 servidores da ativa e 828 aposentados de nossa rede municipal.

”Foram reservados R$ 30 milhões para o pagamento de férias atrasadas e destinados R$ 6 milhões para rescisões e mais R$ 9 milhões até agosto”, contabiliza o secretário, acrescentando: “nos últimos três meses, a Prefeitura está pagando passivo a uma média de 3.200 servidores”.