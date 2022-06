Paulo Hirano lamenta e volta a alertar pais a ficarem atentos aos sintomas da hepatite aguda grave - Foto Supcom/Divulgação

Paulo Hirano lamenta e volta a alertar pais a ficarem atentos aos sintomas da hepatite aguda grave Foto Supcom/Divulgação

Publicado 06/06/2022 11:51 | Atualizado 06/06/2022 12:06

Campos - A Secretaria de Família e Assistência de Campos dos Goytacazes (RJ) está providenciando a remoção do corpo de Enzo Gonçalves de Oliveira (de 11 anos) para ser sepultado no município; ele faleceu, na noite deste domingo, no Hospital da Criança, na cidade do Rio de Janeiro, para onde havia sido transferido, com suspeita de hepatite aguda de etiologia desconhecida.

O menino deu entrada no Hospital Ferreira Machado (HFM) na última quarta-feira (01) e, de acordo com informações coletadas pela Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, há duas semanas ele vinha apresentando sintomas inespecíficos, “como náusea, vômito, queda do estado geral, evoluindo para uma alternância de sonolência com agitação e icterícia”.

“Por ter apresentado evolução rápida com piora do quadro de saúde geral, Enzo foi encaminhado para o Ferreira Machado pela família, que mora na localidade de Ururaí”, informa o subsecretário e infectologista, Rodrigo Carneiro, acrescentando que no Ferreira Machado, o paciente foi submetido a exames que afastaram a possibilidade de hepatite tipo A, B e C e também dengue

Segundo ainda o subsecretário, foi realizada ainda pesquisa de antígeno para detecção de coronavírus, mas o resultado foi negativo, além de descartada a possibilidade de hepatite medicamentosa. O menino era vacinado para febre amarela e hepatite A, o que também afasta a possibilidade dessas doenças terem causado o quadro.

Segundo o secretário de Saúde, Paulo Hirano, todas as providências foram adotadas imediatamente, decidindo-se pela transferência do menor para o Hospital da Criança, na Capital do Estado. “Toda estrutura foi montada em tempo recorde e a transferência ocorreu mediante indicação de transplante de fígado, já com amostras de sangue, fezes e swab na faringe coletados, para continuar a investigação”.

“Infelizmente, o paciente veio a óbito", lamenta Paulo Hiran, reforçando que somente depois do resultado da pesquisa que está sendo feita no material encaminhado ao Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ) é que se terá um diagnóstico preciso do caso.

Recentemente, a secretaria publicou um alerta para pais e responsáveis por crianças e adolescentes menores de 16 anos a ficarem atentos aos sintomas da hepatite aguda grave de causa desconhecida; Paulo Hirano reforça, ratificando que “existe um alerta a nível mundial quanto ao surgimento de casos da doença, identificada inicialmente no Reino Unido”,

Ainda não se tem detalhes sobre a chegada do corpo de Enzo a Campos, nem do sepultamento; O Colégio Eucarístico, onde ele estudava, decretou luto por três dias, divulgado na seguinte nota: “Sensibilizados com o falecimento do aluno Enzo Gonçalves de Oliveira, o Colégio Eucarístico e toda Comunidade Escolar se irmanam aos seus familiares e amigos, decretando luto de três dias e rogando ao Senhor por uma abençoada acolhida”.